Von Oberfranken bis nach China: Christbaumkugeln aus Handarbeit

Millionen Weihnachtsbaumkugeln werden aus Franken jährlich in die ganze Welt geschickt. Neben Riffelmacher & Weinberger aus Roth und dem zuletzt kriselnden Unternehmen Käthe Wohlfahrt mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber wird auch in Neustadt bei Coburg Christbaumschmuck hergestellt. Ob klassisch, modern oder ausgefallen – die Geschmäcker der Kunden sind verschieden. Im vergangenen Jahr waren viele Läden in der Vorweihnachtszeit coronabedingt geschlossen. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft rechnet das Familienunternehmen in Neustadt bei Coburg deswegen wieder mit einer hohen Nachfrage nach neuem Christbaumschmuck.

Christbaumschmuck: Anfassen statt Onlineshoppen

Jede Kugel, jede Figur ist handgefertigt und bemalt. 120 Beschäftigte kümmern sich im Unternehmen "Inge-Glas" das ganze Jahr darum, dass pünktlich zur Weihnachtszeit genügend Christbaumschmuck in den Regalen der Geschäfte liegt. Aktuell werden die letzten Bestellungen für dieses Jahr abgearbeitet. Bei Inge-Glas freut man sich besonders darüber, dass die Kunden in diesem Jahr die Produkte in den Läden wieder in die Hand nehmen können.

Mehr als 1.500 verschiedene Formen und Farben umfasst das Weihnachtskugel-Sortiment des Unternehmens. Viele Menschen stehen auf bunte Weihnachtsbäume, anderen wollen einen klassisch geschmückten Baum zu Hause im Wohnzimmer, sagt Marie Müller-Blech. Der große Trend sei, dass man sich zu Hause wohlfühlt und selber wiederfindet, erklärt die Junior-Chefin des Unternehmens. "Der Weihnachtsbaum soll ja immer ein Gefühl unterstreichen und Geborgenheit bringen und deswegen ist das ganz individuell."

In Neustadt bei Coburg ist jede Kugel ein Unikat

Nur mit viel Übung und Leidenschaft wird aus einem Glasröhrchen in der Produktion eine Christbaumkugel. Was bei Glasbläserin Jessica Zitzmann einfach aussieht, ist filigrane Millimeterarbeit. Ein bisschen zu viel Luft in das Glasröhrchen geblasen, schon ist die Kugel zerplatzt. Drei Jahre hat Jessica Zitzmann die Schulbank gedrückt, um den Beruf der Glasbläserin zu erlernen. Drei Auszubildende hat das Unternehmen in Neustadt bei Coburg aktuell beschäftigt. Sie arbeiten in der Produktion im Neustadter Industriegebiet und fertigen neben der klassischen Glaskugel auch ausgefallenen Christbaumschmuck: eine Gin-Flasche, ein Frosch oder auch eine Gurke. Der Kunde bestimmt, was am Baum hängt.

Mundgeblasen liegt wieder im Trend

Noch vor Jahren haben viele Kunden lieber günstig gekauft und die Produkte aus Fernost den mundgeblasenen Kugeln vorgezogen. Heute ist das anders: Zwischen fünf und 35 Euro kosten die kleinen Kunstwerke, die sich wieder größter Beliebtheit erfreuen und sogar nach China oder Amerika verkauft werden. Die Nachfrage nach mundgeblasenem und handgemachtem Christbaumschmuck nimmt zu, erklärt Marie Müller-Blech: "Es ist mehr die Frage, wer produziert unter welchen Umständen, auch zu welchem Gehalt. Also ist das alles fair und möchte ich das unterstützen mit meinem Kauf?"

Während die Kunden sich in den kommenden Wochen ihre Weihnachtsdekoration aussuchen, wird in der Entwicklungsabteilung des Unternehmens schon an die kommenden Jahre gedacht. Weihnachtskugeln für 2022 und sogar 2023 werden bereits jetzt entwickelt.