Von Nigeria nach Augsburg: Führungswechsel bei der IHK Schwaben

Stabwechsel bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben: Peter Saalfrank, der bisherige Hauptgeschäftsführer, wird sein Amt zum Jahreswechsel an Marc Lucassen übergeben. Saalfrank wird im kommenden Jahr nach rund 19 Jahren an der Spitze der bayerisch-schwäbischen IHK in den Ruhestand treten. Lucassen ist aktuell von der Vollversammlung der IHK Schwaben zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt worden.

Lucassen setzt sich gegen 100 Bewerber durch

Laut IHK hat sich der 47-Jährige damit in einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter 100 Bewerbern durchgesetzt. Lucassen leitet aktuell noch die Delegation der Deutschen Wirtschaft, die Auslandsvertretung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Nigeria. Er wird zum 1. Januar seine neue Position antreten.

Neuer Hauptgeschäftsführer ist Chemiker und Wirtschaftsexperte

Der Schwabe Lucassen hat nach seinem Abitur in Neusäß die Fächer Chemie und Wirtschaft studiert und an der TU München promoviert und international Berufserfahrung gesammelt. Für IHK-Präsident Andreas Kopton ist die Kammer mit dieser Personalentscheidung gut aufgestellt: Mit den fünf Fokusthemen Fachkräftesicherung, Internationales, Digitalisierung, Energie und Mobilität habe sich die IHK Schwaben für die kommenden Jahre ein klares Programm gegeben, Lucassen sei die richtige Persönlichkeit an der Spitze des Teams.