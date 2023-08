Von Niederbayern nach Maryland: Junior-Botschafterin in den USA

Viel ist nicht los, als Amelie Kutschis Anfang der Woche die große Abflughalle im Terminal 2 des Münchner Flughafens betritt. Der ganz große Urlaubsansturm scheint Ende August abgeebbt. Nicht mehr lange, dann sind auch diese Sommerferien wieder verstrichen. Für Amelie Kutschis, die eben nicht in den Urlaub unterwegs ist, wird das nächste Schuljahr ein ganz besonderes. Die 16-Jährige steht vor der Reise ihres Lebens: "Es ist schon aufregend und ich sage auch, dass ich wahrscheinlich gleich im Flieger sitze und weine. Aber natürlich freue ich mich auch, dass das Abenteuer losgehen kann."

Monatelange Vorbereitung auf USA-Abenteuer

Auf dieses Abenteuer hat sich Amelie monatelang vorbereitet. Zu Hause, im niederbayerischen Tiefenbach, auf ihrem Gymnasium in Landshut, unterstützt von ihrer Englischlehrerin. Und in Vorbereitungskursen in Coburg und sogar in Berlin. Ein hoher Aufwand für eine besondere Rolle – Amelie geht als sogenannte Junior-Botschafterin für ein Jahr in die USA.

Rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige werden jedes Jahr für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestags ausgewählt. Deswegen kommen auf Amelie neben der Schule noch viele weitere Aufgaben zu: "Deutschland repräsentieren, ehrenamtlich sozial arbeiten, Projekte selber auf die Beine stellen, Missverständnisse klären und dann einfach interkulturelle Verständigung leisten."

Niederbayern trifft Maryland

Amelie wurde für den Wahlkreis Landshut-Kelheim ausgewählt, vertritt nun ein Jahr lang ihre Heimat auf der anderen Seite des Atlantiks. Es geht nach Pasadena im Bundesstaat Maryland an der US-Ostküste. Nur eine knappe Stunde mit dem Auto entfernt von der Hauptstadt Washington.

"Sehr zufrieden" ist Amelie mit diesem Standort. Denn wohin es für sie geht, darauf hatte die Schülerin keinen Einfluss: "Es hätte auch ein kleines Dorf in Texas werden können. Oder ein Städtchen in Florida."

40 Jahre Deutsch-Amerikanischer Jugendaustausch

Nun also Pasadena, mit etwa 30.000 Einwohnern sogar deutlich kleiner als ihre Heimatstadt Landshut. Und trotzdem ein Kontrastprogramm: Ozeanwellen statt niederbayerischer Felder beim Blick aus dem Fenster. Ganz im Sinne des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms: den Blick weiten.

Vor genau 40 Jahren wurde das Deutsch-Amerikanische Jugendaustauschprogramm ins Leben gerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen unter der Patenschaft eines Bundestagsabgeordneten. Das stellt sicher, dass die "Junior-Botschafter" aus allen Teilen Deutschlands kommen und somit die gesamte Vielfalt des Landes transportieren können.

Soziale Kompetenz und Ahnung von Politik gefragt

Ausgewählt wird nicht ausschließlich nach guten Noten. Auch auf die Englischkenntnisse der Bewerber, die soziale Kompetenz, das politische Allgemeinwissen und das Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben kommt es an. Umgekehrt kommen auch jedes Jahr junge Menschen aus den USA über ein vergleichbares Programm des US-Kongresses nach Deutschland.

Mit der Spätzlereibe in den Flieger

Für Amelie Kutschis hat die große Reise gerade erst begonnen. Trotzdem steht für sie schon jetzt fest, was sie in ihrem Jahr in Amerika bewirken will: "Wenn ich Maryland wieder verlasse, dann soll hängengeblieben sein, wo meine Heimat ist, wie wir so ticken. Und natürlich, was wir essen." Im Koffer muss deswegen noch kurz vor Abflug eine Spätzlereibe Platz finden. Und der Schriftzug "Himmel Landshut, Tausend Landshut" darf auch nicht fehlen. Als begeisterte Teilnehmerin der Landshuter Hochzeit soll auch dieses Stück niederbayerischer Kultur an der US-Ostküste nun bekannter werden.