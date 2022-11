Von München in die Oberpfalz: Landesamt für Digitalisierung

Im Zuge der Behördenverlagerung wird am Mittwoch in der nördlichen Oberpfalz gleich zweimal Richtfest gefeiert. In Windischeschenbach und Waldsassen werden jeweils Räume für das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vorbereitet, das Amt wird bereits seit 2015 von München in die Oberpfalz verlagert. An beiden Richtfesten nimmt Heimatminister Albert Füracker (CSU) teil.

Zum Artikel: "Behördenverlagerung in Bayern führt oft zu Problemen

Windischeschenbach: Ausbau für rund 19 Millionen Euro

Insgesamt 130 Arbeitsplätze werden in Windischeschenbach und Waldsassen angesiedelt. In Windischeschenbach wird dafür seit gut einem Jahr die denkmalgeschützte Stützelvilla saniert und erweitert. Die einstige Fabrikantenvilla war jahrzehntelange auch ein Jugendtagungshaus. Mehr als die Hälfte der 60 Stellen in Windischeschenbach sind bereits besetzt, die ersten Mitarbeiter haben vor einigen Jahren die Arbeit am neuen Standort aufgenommen und bislang übergangsweise in den Räumen des ehemaligen Fernmeldeamtes sowie in den Räumen einer ehemaligen Porzellanfabrik gearbeitet.

In genau einem Jahr sollen sie dann in die sanierte und erweiterte Stützelvilla einziehen. Der Umbau und die Erweiterung der denkmalgeschützten Stützelvilla kosten rund 19,3 Millionen Euro. Die Mitarbeiter erstellen und aktualisieren digitale topographische Karten und Freizeitkarten.

Zweiter Standort im 30 Kilometer entfernten Waldsassen

Gut 30 Kilometer weiter in Waldsassen entsteht ein zweiter Standort des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Auch hier arbeiten bereits mehr als 50 Mitarbeiter übergangsweise in Räumen der Sparkasse Oberpfalz Nord. An der Egerer Straße entsteht für die Behörde ein Neubau, in dem künftig 70 Mitarbeiter die Grundlagen für amtliche digitale Karten von Bayern erstellen. Der Freistaat investiert in Waldsassen 16,3 Millionen Euro in den Neubau der Behörde.

Beide Standorte zusammen sollen ein Kompetenzzentrum der amtlichen Kartographie in Bayern werden, so beschreibt es das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.