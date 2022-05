Von Milch bis Wein: Sind Landwirtschafts-Königinnen zeitgemäß?

Krone ohne Reich: Kaum Mitsprache

Die Königinnen sind Werbeträgerinnen, aber zu sagen haben sie wenig und regieren dürfen sie schon gleich gar nicht. Doch das macht den jungen Frauen, die die Krone ohne Macht oder Reich tragen wollen, nichts aus. Das sei ja beim Adel auch nicht anders, argumentieren die jungen Frauen. Und sie hätten ja immerhin die Macht, das Stimmungsbild in der Gesellschaft gegenüber einem Produkt wie der Milch oder gegenüber der gesamten Landwirtschaft durch ihr Auftreten positiv zu beeinflussen. Überholt finden die Bewerberinnen um das Amt der Milchkönigin den Titel jedenfalls nicht.

Sexismus gegenüber Königinnen

Zum Amt einer Milchkönigin gehören Auftritte auf Messen wie der Grünen Woche in Berlin, bei Tagen der offenen Stalltür, bei Molkereiveranstaltungen, bei Abschlussfeiern an Landwirtschaftsschulen oder beim Sommerfest des Bayerischen Landtags. Beatrice Scheitz, Milchkönigin von 2019 bis 2022, denkt vor allem an die vielen schönen Begegnungen wehmütig zurück. Aber die Kehrseite sind bis heute sexistische Sprüche, die auch zum Alltag einer Produktkönigin gehören. Da haben Feminismus und Me-Too-Debatte bisher wenig gebracht.

Anmach-Versuche von älteren Männern, Bezeichnungen wie "Mauserl" und blöde Sprüche – all das hat Beatrice Scheitz auch in ihrer Amtszeit noch erlebt. "Das kommt vor, gerade auf Messen, wenn man durch die Hallen läuft. Aber man muss dem mit Humor begegnen und darf da einen kleinen, netten Spruch zurückschießen." Charmant bleiben also in heiklen Grenzsituationen und trotzdem kompetent fürs Produkt stehen – das ist der Spagat, den die jungen Frauen zu bewältigen haben.