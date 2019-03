17.03.2019, 10:31 Uhr

Von Kronach mitgerissen: Polizei sucht Vermissten noch immer

Noch immer wird der Mann gesucht, der gestern in den frühen Morgenstunden in Kronach in den Fluss gestürzt ist und von der starken Strömung mitgerissen wurde. Noch habe sich niemand gemeldet, der den Unbekannten kennt, so die Polizei.