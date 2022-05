Von Krisen und Erfolgen: 20 Jahre Fürth unter OB Jung

20 Jahre ist Thomas Jung (SPD) der Oberbürgermeister der Stadt Fürth und das mit rekordverdächtigen Zustimmungswerten. 2002 wurde er mit rund 55 Prozent gewählt. Bei seiner Wiederwahl 2008 erhielt er mehr als 80 Prozent der Stimmen und auch bei den beiden vergangenen Kommunalwahlen waren es rund 73 Prozent.

Ein Oberbürgermeister der fest auf dem Boden steht

"Er weiß wie kein Zweiter, wie die Fürther ticken", sagt Nürnbergs SPD-Altoberbürgermeister Ulrich Maly, ein Wegbegleiter und guter Freund. Trotz der Wahlerfolge sei Jung stets bodenständig geblieben. Jung ist nah dran an den Menschen. Durch Fürth radelt der Oberbürgermeister mit seinem Fahrrad. "Mir war es wichtig, authentisch zu bleiben", so Jung, der gebürtiger Fürther ist. Seinen größten Erfolg sieht er darin, dass die Fürther wieder stolz sind auf ihre Stadt. Das sei lange nicht so gewesen.

Aufschwung nach Quelle-Pleite

Vor allem die Weltwirtschaftskrise und die anschließende Quelle-Insolvenz trafen die Stadt und die Fürther schwer. Schlagartig hatten 2009 viele Fürther ihren Job verloren. Die Arbeitslosigkeit stieg zwischenzeitlich auf knapp 12 Prozent. Doch es gelang, wieder Firmen und Unternehmen in Fürth anzusiedeln. Mittlerweile stehe Fürth besser da, als vor der Krise, betont Jung. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp über fünf Prozent. "Das hätte man damals kaum zum Träumen gewagt", so Jung. Und auch durch die Corona-Pandemie ist die Stadt wirtschaftlich gut durchgekommen. In diesem Jahr werde Fürth erneut Schulden abbauen können.

Lebensqualität steigt in Fürth

Auch das Lebensgefühl und das Image der Stadt wandelte sich unter Jung. Die Innenstadt wurde saniert, Einkaufsmöglichkeiten geschaffen, zuletzt mit dem Einkaufszentrum "Flair" mitten in der Stadt. Das Thermalbad Fürther Mare, die Neue Mitte und die Uferpromenade öffneten. Zudem kämpfte der Oberbürgermeister für die Gustavstraße. Es ist "Fürths Kneipenmeile", die von alten Fachwerkhäusern umrahmt ist. Der Fürther Grafflmarkt und das Weinfest finden hier statt. Doch wenige Anwohner störte der Lärm und sie klagten. Mittlerweile sind von 20 Klagen 19 vom Tisch und die Gustavstraße noch immer ein angesagter Ort in der Stadt. Dass Fürth attraktiv geworden ist, könne man auch daran erkennen, dass mittlerweile 20.000 Menschen mehr in Fürth leben als vor 20 Jahren. Zudem gilt Fürth zum 18. Mal in Folge als sicherste Großstadt in Deutschland.

Fürth bleibt hartnäckig

Das Credo in Fürth: "Hartnäckigkeit führt zum Ziel". 2017 hat die Stadt der Deutschen Bahn die Stirn geboten. Die Bahn-Strecke soll ausgebaut werden, geplant war, die S-Bahn mit einem Schwenk durchs Knoblauchsland zu führen. Doch das hätte viel wertvolle Fläche zerstört, die Stadt klagte. "Niemand hatte uns eine Chance gegen die Deutsche Bahn gegeben", erinnerte sich Jung. Am Ende urteilte das Bundesverwaltungsgericht jedoch im Sinne der Kleeblattstadt.

Verkehr, Klima, Innenstadt: Herausforderungen der Zukunft

Andere Herausforderungen bleiben. Die Verkehrssituation in der Stadt muss verbessert und auch mehr für den Klimaschutz getan werden. Mit dem Solarberg in Fürth hat Thomas Jung schon früh die Weichen für Erneuerbare Energien gestellt, doch das allein reicht nicht. Und auch die Attraktivität der Innenstadt mit den vielen kleinen Läden gilt es zu halten auch in Zeiten, in denen Online-Shopping immer größer wird.

Seit 2020 muss Jung Mehrheiten im Stadtrat finden

Für seine Politik muss der Oberbürgermeister seit der vergangenen Kommunalwahl 2020 intensiver werben, denn die SPD hat im Stadtrat die absolute Mehrheit verloren. "Wir erleben eine andere Diskussionskultur im Stadtrat. Früher hatte man als Opposition oft das Gefühl, dass nicht die besseren Argumente zählen, sondern die meisten Hände", sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzender Kamran Salimi. Die Grünen sind nach der Kommunalwahl zweitstärkste Kraft geworden. Dass die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen dennoch scheiterten, löste viel Unmut bei den Grünen aus. "Aber wir merken, dass wir in den vergangenen zwei Jahren durchaus Gehör bekommen", so Salimi. Fürths 3. Bürgermeister und CSU-Politiker, Dietmar Helm, schätzt an Jung dessen sachorientierte Arbeit. "Wir haben unterschiedliche Ansätze, aber wir finden Lösungen", sagt Helm.