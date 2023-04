Von Istanbul nach Nürnberg - Spielzeug der Türkei

140 einzigartige türkische Spielzeuge – gesammelt hat sie der Dichter und Kulturwissenschaftler Sunay Akin. Er hatte 1989 erstmals das Spielzeugmuseum in Nürnberg besucht, welches ihn so stark beeindruckte, dass er selbst begann, traditionelles türkisches Kinderspielzeug zu sammeln. Aus den mittlerweile drei in der Türkei von Akın gegründeten Museen kommen die interessantesten Objekte für ein ganzes Jahr nach Nürnberg.

Spielzeug der Türkei: Puppe aus einem Besen

Die Ausstellung konzentriert sich auf die vergangenen zwei Jahrhunderte. Bei manchen Spielzeugen sind sich die Kulturen sehr nah. So spielen in beiden Welten Kinder mit Einkaufsläden. Im türkischen steht jedoch viel Olivenöl und Fladenbrot. In einer Vitrine liegt eine Puppe, gefertigt aus einem Besen. Eine arme Mutter wollte damit ihrem Kind eine Freude machen.

Die Ausstellung bildet den Alltag ab, zeigt das Leben am Bosporus und auf dem Marmarameer. So werden nun ein Jahr lang kleine Holzfähren und Schiffe in Nürnberg ankern. Man hat sich bewusst für eine so lange Schau entschieden, einerseits wegen des großen Aufwands. Zudem will Museumsleiterin Prof. Dr. Karin Falkenberg auch ein Zeichen setzen. Denn alleine in Nürnberg wohnen mehr als 30.000 Menschen mit türkischen Wurzeln.

Lebendige Ausstellung vermittelt Kindheitserinnerungen

Eine kleine Gruppe türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger konnte die Ausstellung in Nürnberg bereits testweise besuchen. So auch Cian Kente. Er entdeckte Puppen aus seiner Kindheit. So wie er, sind die ersten Besucher sehr berührt, Erinnerungen werden geweckt. Ergänzend zur Ausstellung soll es auch ein umfangreiches Programm geben. So werden Puppenspieler zeigen, wie Kinder einst auf den Straßen Istanbuls spielten.