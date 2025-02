Von Hasen gestoppt: Prozess gegen Geldautomaten-Sprenger beginnt

Zerstörte Banken, manchmal verletzte Anwohner: Geldautomaten-Sprenger gehen in der Regel skrupellos vor, um an ihre Beute zu kommen. Auch den vier Männern, die sich ab heute vor dem Landgericht Hof verantworten müssen, wird eine solche Tat zur Last gelegt. Im März 2024 sollen sie den Geldautomaten einer Sparkasse in Konradsreuth im Landkreis Hof gesprengt und dabei Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich erbeutet haben.

Auf der Flucht wurde die mutmaßliche Bande aber von einem Feldhasen ausgebremst. Auf dem Weg zur Autobahn sei es zu einem Wildunfall gekommen, so die Ermittler. Die vier Verdächtigen zwischen 22 und 26 Jahren ließen ihr Auto stehen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Kurze Zeit später konnten sie in Thüringen festgenommen werden.

Geldautomaten-Sprenger kommen oft davon

Nicht immer sind die oft großangelegten Fahndungen nach Geldautomaten-Sprengern so erfolgreich. Laut dem Landeskriminalamt gab es im vergangenen Jahr 22 versuchte beziehungsweise vollendete Sprengungen von Geldautomaten in Bayern. Aber nur bei sechs Tatkomplexen konnten auch Verdächtigte festgenommen werden. 2023 gab es in drei von 21 Fällen Festnahmen.

Mit 22 Sprengungen ist die Lage in Bayern vergleichsweise ruhig. Ein Schwerpunkt der Banden, die oft aus den Niederlanden einreisen, liegt in Nordrhein-Westfalen mit 153 Fällen. Bundesweit liegen die Zahlen für 2024 noch nicht vor. 2023 hat das Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 461 Sprengungen gezählt, dabei erbeuteten die Täter rund 28,4 Millionen Euro.

Eingefärbte Geldscheine zurückgelassen

In der Sparkassen-Filiale in Konradsreuth bei Hof sollen die vier Angeklagten etwas mehr als 10.000 Euro erbeutet haben – damit hätten sie aber nur einen Teil des verfügbaren Bargelds mitgenommen, erklärt die zuständige Staatsanwaltschaft Bamberg. Alle eingefärbten Geldscheine ließen die mutmaßlichen Täter nämlich zurück. Die Filiale in der oberfränkischen Gemeinde gehört zu den Banken, die inzwischen Färbetechnik-Systeme nutzen, um mögliche Täter abzuschrecken.

Solche Färbe- oder auch Klebesysteme zählen zu den Präventionsmaßnahmen, auf die sich die Ermittler mit den Banken verständigt haben. Im Herbst 2022 wurde auf Initiative des Bundesinnenministeriums der sogenannte "Runde Tisch Geldautomatensprengungen"einberufen. Bis Ende 2025 sollen die freiwilligen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt werden, dazu gehört zum Beispiel auch die Reduzierung der Bargeld-Bestände in den Automaten. Diskutiert wird auch, ob höhere Strafen eine sinnvolle Abschreckung sind. Die Gewerkschaft der Polizei hält davon allerdings nicht viel, sie fordert, dass die Banken ihre Geldautomaten vielmehr besser schützen sollten.

Sechs Verhandlungstage bis Mitte März

Für den jetzt startenden Prozess gegen die vier mutmaßlichen Automaten-Sprenger sind bis Mitte März bislang sechs Verhandlungstage angesetzt. Zusätzlich laufen in drei weiteren Fällen in Ober- und Unterfranken Ermittlungen, teilt die Staatsanwaltschaft Bamberg mit. Bei ihr laufen seit April 2023 alle Fäden in Fällen mit Verdacht auf bandenmäßige Sprengungen zusammen.

Das Verfahren in Hof wertet ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg als "weiteren wichtigen Erfolg gegen die organisierte Kriminalität". Vergangenes Jahr waren in mehreren Verfahren vor dem Landgericht Bamberg insgesamt 17 Täter aus Belgien und den Niederlanden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie haben bei Geldautomaten-Sprengungen in Bayern und Baden-Württemberg 3,3 Millionen Euro erbeutet und einen Sachschaden von 5,5 Millionen Euro verursacht.