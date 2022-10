Von Gruselspaß bis Horror: Halloween im Freizeitpark

Hier schlägt die Geisterstunde schon am Nachmittag: Ein riesiger, grüner Frankenstein ruft auf zum Geistertanz, daneben ertönt das gruselige Lachen einer schrumpeligen, grauen Hexe und davor: da strahlen Kinderaugen unbeeindruckt von den furchterregenden Figuren im Erlebnispark Schloss Thurn. Die meisten Besucher sind schließlich selbst genauso furchterregend: Es wimmelt nur so vor kleinen Gespenstern und blutigen Piraten auf der Suche nach dem Gruselfaktor.

Amerikanisches Fest in Deutschland angekommen

Etwa 100 professionelle „Erschrecker“ und Schauspieler hat der Erlebnispark für das Halloween-Spezial engagiert, tausende Kürbisse und Spinnweben haben sie verteilt und sogar eigene Showeinlagen einstudiert. Halloween sei zwar eine amerikanische Tradition, aber auch bei uns sei diese längst angekommen, sagt Geschäftsführer Benedikt Graf von Bentzel: „Wir denken natürlich auch darüber nach: was können wir alles tun, was kommt an.“ Und das ist eben vor allem Halloween: „Die Besuchszahlen sind dieses Jahr sehr gut und das spricht sich rum.“

Geisterjagd als Familienevent

Zum sechsten Mal lädt der Freizeitpark Schloss Thurn bereits zum Gruselspaß – das will sich auch Familie Thomaschewski nicht entgehen lassen. Verkleidet als Piratinnen steht für Mama Sarah und die achtjährige Lorena jedoch die erste Nervenprobe bevor: die Geistervilla. Auf zwei Stockwerken, vorbei an dunklen Gängen und schaurigen Räumen muss die Familie Aufgaben lösen, bis es nach 20 Minuten dann endlich heißt: „Juhu, wir haben den Geist besiegt!“. Lorenas Fazit hingegen lautet: „Ich mag da nicht wieder rein.“ Die Hexe sah für Lorenas Geschmack etwas zu furchterregend aus.

Horror, der normalerweise erst in den Abendstunden zum Vorschein kommt: Bereits am vergangenen Wochenende lud der Freizeitpark zu den Scary Nights. Ab 16 Jahren werden die Besucherinnen und Besucher dann in auf nebeligen Gassen verfolgt oder in Horrorlabyrinthen und Horrorhäusern geschockt.

Fahrgeschäfte im Halloween-Look: „Hat sich gelohnt“

Im Gegensatz dazu geht es in den Fahrgeschäften tagsüber schon fast erholsam zu – familienfreundlichere Geister und Hexenbesen als Deko an Rennbahn und Kettenkarussell. Das stimmt auch Lorenas Fazit etwas milder: „Mir gefällt’s gut“, sagt sie, nachdem sie den ersten Schock verdaut hat. Und auch Mama Sarah Thomaschewski ist zufrieden: „Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Wir sind das erste Mal da und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht.“

Gruselspaß noch bis Sonntag

Und für Halloween scheinen die Familien gerne und tief in die Taschen zu greifen: Für den Gruselspaß zahlen Erwachsene knapp 32 Euro, der Eintritt für Kinder kostet knapp 30 Euro. Wer nach der Halloween-Nacht also noch nicht genug hat: Eine Extraportion Horror gibt es noch bis 6. November im Erlebnispark Schloss Thurn.