Von Garching ins Sonnensystem: Einmalige Bilder von Asteroiden

Nie zuvor war eine so große Gruppe von Asteroiden so scharf abgebildet worden, betont die Europäische Südsternwarte (Eso) mit Sitz in Garching bei München. Die scharfen Bilder dieser insgesamt 42 Objekte seien ein großer Fortschritt bei der Erforschung von Asteroiden.

Einmalige Bilder von Asteroiden

Doch was heißt das konkret? Das Very Large Telescope (VLT) in Chile hat die Asteroiden zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter aufgenommen - und zwar so scharf, dass die Bilder dabei helfen könnten, herauszufinden, woher die Asteroiden kommen.

Die Bilder zeigten "ein breites Spektrum an eigenartigen Formen, von kugelförmig bis hin zu Hundeknochen", teilte die Eso mit, zu der 15 europäische Staaten und Brasilien gehören. Ihr Hauptsitz mit den wichtigsten wissenschaftlichen und technischen Abteilungen und der Verwaltung der Organisation befindet sich in der Universitätsstadt Garching. Von dort wird die Entwicklung neuer Instrumente für die Observatorien vorangetrieben.

Wissen über Form und Dichte von Asteroiden

Die neuen Bilder sind ein großer Erfolg für die Eso. Zuvor seien bisher nur drei große Asteroiden im Gürtel im Zuge von Weltraum-Missionen so detailliert abgebildet worden, sagte der Leiter der Studie, Pierre Vernazza vom Laboratoire d'Astrophysique de Marseille in Frankreich. Deshalb sei über ihre Form und Dichte bislang wenig bekannt gewesen.

Hinweise zu Herkunft von Asteroiden

Bei den nun aufgenommenen Asteroiden ist das anders: Laut Eso unterscheiden sich die Objekte deutlich bei der Dichte. Das heißt, einige Asteroiden seien in etwa so dicht wie Kohle, andere dichter als Diamant. "Diese enorme Vielfalt in ihrer Zusammensetzung können wir nur verstehen, wenn die Körper in verschiedenen Regionen des Sonnensystems entstanden sind", sagte Josef Hanus von der Karls-Universität in Prag. Er ist Mit-Autor einer Studie zu den Objekten im sogenannten Asteroidengürtel, die die Astronomen in der Fachzeitschrift "Astronomy & Astrophysics" veröffentlicht haben.