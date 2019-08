Von Gadheim nach Glasgow: Radfahrerin erreicht ihr Ziel

Zu einer ungewöhnlichen Reise war Eva Gerber aus Veitshöchheim im Landkreis Würzburg aufgebrochen: 1.300 Kilometer von Gadheim nach Glasgow. Der Startpunkt ihrer Tour war nicht zufällig gewählt: das 80 Einwohner große Gadheim bei Veitshöchheim wäre nach vollzogenem Brexit der geografische Mittelpunkt der Europäischen Union. Bereits Mitte Juli kam Gerber in Schottland an. Dort ist sie jetzt geblieben – um sich für die schottische Unabhängigkeit einzusetzen.

Gerber will schottische Unabhängigkeit unterstützen

Mit der ungewöhnlichen Aktion will Gerber all diejenigen Schotten unterstützen, die sich von Großbritannien abspalten wollen, um dadurch in der Europäischen Union bleiben zu können. "Immerhin haben die Schotten schon mehrfach und mehrheitlich für einen Verbleib in der EU gestimmt", sagte Gerber dem BR. In Newcastle, wo Gerber mit der Fähre ankam, sei die Stimmung aufgeheizt: "Dort gibt es viele, die die englische Variante, also den Brexit, unterstützen." Deshalb habe man ihr bei ihrer Ankunft auch geraten, ihre EU-Flaggen vom Rad abzunehmen und in die Tasche zu packen.