Von Freizeitpark bis Fastfoodlokal: Sonderimpfaktionen in Bayern

Wer diesen Samstag (7.8.) im Skyline-Park in Rammingen im Allgäu unterwegs ist, kann nicht nur Achterbahn fahren: Auf Wunsch gibt es auch eine Corona-Spritze. Von 9 bis 15 Uhr steht ein Impfbus vor dem Park. Geimpft wird wahlweise mit Johnson & Johnson oder Biontech/Pfizer.

Zwei Euro Rabatt, fünf Euro Verzehrgutschein

Einen Termin braucht es dafür nicht – Interessierte können einfach vorbeikommen. Wer sich impfen lässt, erhält nach Angaben des Landratsamts Unterallgäu zwei Euro Rabatt auf den Eintrittspreis und vom Parkbetreiber außerdem einen Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro. Um 11 Uhr wollen sich Gesundheitsminister Holetschek (CSU) und der Landrat des Unterallgäus Alex Eder (Freie Wähler) über die Aktion vor Ort informieren.

Impfung vor Fastfood-Restaurant in Kempten

In Kempten wird, ebenfalls am Samstag, vor dem McDonald‘s in der Bleicherstraße geimpft. Die Aktion beginnt nach Angaben der Stadt um 16 Uhr und geht bis 22 Uhr. Sie soll am 21.8. wiederholt werden.

Pieks im Feuerwehrhaus in Lengfurt

Auch der Landkreis Main-Spessart bemüht sich weiter, die Bürger zum Impfen zu bewegen. Von 10 bis 15 Uhr wird am Freitag (6.8.) in Karbach in der Mehrzweckhalle geimpft und wieder ab Montag (9.8.) in Lengfurt im Feuerwehrgerätehaus. Geimpft wird mit Johnson & Johnson oder Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfung mit Biontech ist im Impfzentrum in Lohr erforderlich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren werden derzeit ausschließlich im Impfzentrum Lohr geimpft.

Bayernweit mobile Impfteams unterwegs

An verschiedensten Orten sind in Bayern mobile Impfteams im Einsatz: im Sportverein, am Fastfood-Restaurant, vor dem Einkaufszentrum. Bayerns Gesundheitsministerium hat auf seiner Webseite rund 190 solcher Sonderimpfaktionen aufgelistet. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert, mit Informationen zu Ort, Zeit und Art des Impfstoffes. Die Sonderaktionen reichen bis in den September hinein.

55.000 Impfdosen mussten Bayerns Impfzentren bislang wegwerfen

Rund 55.000 Impfdosen mussten bislang in bayerischen Impfzentren weggeworfen werden, mehr als die Hälfte davon im Juli, meldet das Gesundheitsministerium. Dies sei die Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung, sagt eine Sprecherin. Gleichzeitig müsse der Freistaat aber weiter genügend Impfstoff für Impfwillige bereithalten.