Von Flensburg nach Freiburg: EKD-Präses vier Wochen auf Tour

Mit dem Besuch eines Skate- und BMX-Parks in Flensburg hat die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, ihre geplante Erkundungstour durch Deutschland begonnen. Dieser Termin sei auch inhaltlich anders gewesen als ihre bisherigen als EKD-Präses, sagte die Regensburger Philosophie-Studentin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Über die #Präsestour von Flensburg nach Freiburg berichtet sie täglich auf ihrem Instagram-Kanal unter @annanicoleheinrich.

Reise von Flensburg nach Freiburg

Heinrich sprach bei dem Besuch des BMX-Parks mit dem Gründer des Vereins "Sportpiraten", Dirk Dillmann. "Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was mit ehrenamtlichem Engagement auf die Beine gestellt wird", sagte Anna-Nicole Heinrich. Dabei sei auch deutlich geworden, dass Kooperationen zwischen unterschiedlichen Playern immer an persönlichem Einsatz und Kontakten hängen. "Das ist ein guter Impuls für die weitere Tour", so Heinrich.

"Wir sind sehr direkt in den Austausch gekommen", sagte sie. Neben der Entwicklung des inzwischen 20 Jahre alten Projekts auf dem Gelände des alten Schlachthofs hätten sie über die Möglichkeiten der Kinder- und Jugendarbeit und die Bedeutung von Netzwerken bei sozialen Projekten gesprochen.

Heinrich will neue Netzwerke für die Kirche knüpfen

Quer durch Deutschland unterwegs will Heinrich neue Netzwerke für die Kirche knüpfen und Menschen und Einrichtungen kennenlernen, die sich für die Gesellschaft engagieren. "Ich fahre von Stadt zu Stadt und sehe spontan, wen ich treffe. Ich will sehen, was die Menschen aktuell bewegt und wo wir neue Netzwerke erschließen können. Ich möchte ein genaueres Gefühl dafür bekommen, was Menschen bei uns ein Zuhause geben kann und wo Menschen aus allen Altersgruppen bei uns andocken können", sagt Anna-Nicole Heinrich.

Die Regensburger Philosophie-Studentin will in vier Wochen von Flensburg nach Freiburg reisen und unterwegs mit den Menschen ins Gespräch kommen. Dabei will sie nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und nicht in Hotels übernachten. Einen festen Termin oder einen Reiseplan gibt es nicht. Gesetzt ist nur der 22. September als Abschlusstermin in Freiburg, sagt sie.

100 Tage an Spitze des evangelischen Kirchenparlaments

Ihre nächste Station ist Lüneburg, wo sie am Dienstag auf der Utopie-Konferenz der Leuphana Universität sprechen will. Anna-Nicole Heinrich ist seit rund 100 Tagen im Amt. Die 25-Jährige war im Mai an die Spitze des evangelischen Kirchenparlaments gewählt worden und wurde damit zu einer der höchsten Repräsentantinnen der evangelischen Kirche. Sie ist außerdem Mitglied der bayerischen Landessynode.

Mit Informationen der epd.