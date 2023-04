Von Eisenstange aufgespießt: Bauarbeiter kehrt zurück ins Leben

Ein verhängnisvoller Sturz

Rückblick: Jürgen Mayr-Steffeldemel arbeitet im Oktober als Facharbeiter auf einer Baustelle in Thyrnau im Landkreis Passau. Er will von der Lkw-Ladefläche absteigen, rutscht ab und fällt auf eine im Boden festbetonierte Eisenstange.

"Als ich meine Beine bewegt habe, hab ich gemerkt: Oh, da ist eine Stange in meinem Oberkörper. Jetzt darf ich mich nicht mehr rühren." Jürgen Mayr-Steffeldemel , Unfallopfer

Hatte er Panik oder Todesangst? "Nicht, dass ich wüsste. Ich hab mir gedacht: Da ist was passiert und wir müssen das Beste draus machen", sagt er. Mayr-Steffeldemel ist bei vollem Bewusstsein, als sein Arbeitskollege die Stange vom Betonsockel flext.

"Ich habe den Ärzten vertraut"

Er kriegt auch mit, wie ihn Ersthelfer versorgen, er ins Klinikum nach Passau gebracht wird und mit der 1,20 Meter langen Stange im Körper nicht ins CT-Gerät passt. Ein zweites Mal muss geflext werden. Diesmal sind es die Haustechniker des Klinikums, die mit der Baumaschine anrücken und die Stange abschneiden, woraufhin die Funken OP-Tücher in Brand setzen. "Ich hab beim Flexen gemerkt, wie es vibriert. Aber ich hab den Ärzten vertraut", erzählt das Unfallopfer.

Auch der Professor ist sprachlos

Die Ärzte sind beim Anblick des Patienten ziemlich baff. "Ich habe so etwas noch nie erlebt, das war für mich Neuland", sagt Professor Helmut Grimm, Chefarzt der Chirurgie. Was ihn vor allem fasziniert: Wie viel Glück der Patient hat. Grimm wirft die CT-Aufnahmen und 3D-Animationen auf den Bildschirm. Sie zeigen, wie sich die Stange an Herz und Lunge vorbeischiebt, die Organe nicht verletzt. "Der Patient ist auf das stumpfe Ende der Stange gefallen. Das hat die Gefäße auseinandergedrängt und nicht durchspießt. Wäre es spitz gewesen, hätte er vermutlich keine Chance gehabt", sagt Grimm. Nur die Leber ist aufgespießt, das Zwerchfell durchstoßen. Grimm operiert die Stange heraus, Mayr-Steffeldemel verliert kaum Blut.

Zurück ins alte Leben auf die Baustelle

16 Tage später verlässt Jürgen Mayr-Steffeldemel das Klinikum und macht für mehrere Wochen eine Reha. Jetzt geht es zurück auf die Baustelle - als ob nichts gewesen wäre. "Ich habe viel darüber geredet. Ich denke, das hilft. Und jetzt lebe ich wieder ganz normal", sagt er, macht eine Pause und ergänzt dann: "Vielleicht bin ich auf dem Bau etwas vorsichtiger."

Souvenir für den Professor

Auch für Professor Grimm geht der Alltag im Klinikum weiter. Allerdings mit einem Erinnerungsstück im Büro. Auf seinem Schreibtisch liegt die Eisenstange, die er heraus operiert hat. Ideales Anschauungsobjekt für die Studierenden, die er unterrichtet, findet er. Dann packt er die Stange mit beiden Händen und sagt mit einem Lächeln: "Alles was ein Chirurg birgt, gehört ihm."