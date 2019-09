Von Dult bis Erntedankmarkt - Veranstaltungen in der Oberpfalz

Am Freitagabend (19.30 Uhr) beginnt in Amberg die Michaeli-Dult. Um 20 Uhr sticht Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) das erste Fass Bier an und verlost einen Gutschein über 250 Euro. Am Abend erleuchtet dann ein großes Feuerwerk den Amberger Nachthimmel.

Dann geht es bis 6. Oktober rund auf dem Dultplatz. Am Mittwoch (2.10.) ist Kinder- und Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen. Dazu gibt es Kasperltheater. Am Freitag dann (4.10.) ist wiederum ein Feuerwerk zu sehen. Neben den Fahrgeschäften und Essensständen gibt es auch wieder eine Warendult und ein Weinzelt. Sowohl Fest- als auch Weinzelt sind beheizt.

Erntedankmarkt im Kloster Plankstetten

Das Kloster Plankstetten steht am Samstag und Sonntag ganz im Zeichen von Erntedank. Beim Jubiläumserntedankmarkt gibt es zum 25. Mal frische und regionale Bio-Produkte, Kunsthandwerk und jede Menge Spaß zu erleben. Kinder können in eine Hüpfburg, mit Tretbulldogs fahren, basteln oder in einen Streichelzoo.

Die Benediktinerabtei bietet unter anderem Weideochs vom Spieß, Gegrilltes, Klosterburger oder auch Klosterbier, frisch geerntetes Gemüse aus der Klostergärtnerei und Brotspezialitäten frisch aus der Backstube. Rechen- und Besenmacher, Zinngießer, Töpfer, Drechsel und Schnitzer zeigen ihr Handwerk. Die Oldtimerfreunde aus Batzhausen zeigen ihre historischen Traktoren. In der Kirche ist ein reich geschmückter Erntedankaltar zu bestaunen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, geöffnet hat der Erntedankmarkt jeweils zwischen 10 und 18 Uhr.