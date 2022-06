Von der Seebühne zum Escape Room: Lichtenberg wird aufgeweckt

Leise plätschert das Wasser aus dem Brunnen. Staatliche Bürgerhäuser reihen sich am lang gestreckten Marktplatz von Lichtenberg bis hoch zur ehemaligen Burg. Dieses idyllische Bild bekommt beim genauen Hinschauen Risse: Viele der Häuser sind seit Jahren nicht mehr dauerhaft bewohnt. Doch das ändert sich gerade. Immer öfter vermischt sich das Plätschern des Brunnenwassers mit Werkzeug-Geräuschen. In der Stadt im Landkreis Hof zieht neues Leben ein.

Lichtenberg: Immobilienbörse auf städtischer Website

Lichtenberg im Frankenwald, das mit rund 1.000 Einwohnern eine der kleinsten Städte Deutschlands ist, entwickelt sich gerade zum Anziehungspunkt. "Wir bekommen jede Woche Anrufe von Interessenten. Entweder von jungen Familien, die hierher ziehen wollen, oder auch von Investoren", freut sich Bürgermeister Kristan von Waldenfels (CSU). Der 22-Jährige hat als einer seiner ersten Amtshandlungen nach seiner Wahl 2020 eine Immobilienbörse auf der städtischen Internetseite eingerichtet.

So wurde zum Beispiel auch die Berlinerin Carola Söllner auf Lichtenberg aufmerksam. Sie hat oft ihre Ferien im nahegelegenen Fichtelgebirge verbracht und war in der Region auf der Suche nach einem leer stehenden Gasthaus. Und hat nun mit Freunden die "Sonne" mitten in Lichtenberg, schräg gegenüber des Rathauses gekauft – nach eingehender Prüfung durch Baugutachter und Wirtschaftsfachleute.

"Sonne" mit neuem Konzept

"Wir wollen die Sonne wieder zum schlagenden Herzen des Städtchens machen", erzählt die 41-Jährige im Gespräch mit BR24. Zusammen mit ihrem Partner, einem Veranstaltungskaufmann und Gastronom sowie einem befreundeten Architekt, hat die Künstlerin und Leitende Dramaturgin am Brandenburger Theater ein Konzept für ihren neuen Wohnsitz erarbeitet: Das über 250 Jahre alte Haus wollen sie wieder als Gaststätte mit Übernachtungszimmer betreiben.

Im historischen Festsaal ist Platz für Familienfeiern, aber auch für eine Kleinkunstbühne. Und zusätzlich soll ein Espace Room soll Lust machen, spielerisch in die Welt des Gelehrten Alexander von Humboldts einzutauchen, der vor seiner großen Südamerika-Entdeckungsreise den Bergbau im Frankenwald erforschte.

"Lichtenberg hat Potenzial" und "spektakuläre Aussichten"

Dafür haben die Berliner auch Fördergelder bei der Regierung von Oberfranken beantragt. In etwa zwei Jahren soll die "Sonne" wieder im neuen Glanz erstrahlen. Söllner ist überzeugt: "Lichtenberg hat Potenzial, durch seine Lage auf dem Bergrücken wirkt es traumhaft wie in einer Modelleisenbahn-Anlage. Und das Urlaubsverhalten hat sich geändert. Die Menschen suchen wieder Ruhe, Erholung. Da ist der Frankenwald ideal."

Das sieht auch Martin Süß so. Der Betriebswirt aus Norddeutschland lebt schon seit längerem der Liebe wegen in der Region Hof. Er betreibt bereits eine Fünf-Sterne-Ferienwohnung in Schauenstein. "Da haben wir gute Resonanz". Nun baut er gleich vier exklusive Urlaubsdomizile mitten in der Altstadt, die "Lichtenberg Lodges" mit spektakulären Aussichten. Ab voraussichtlich Herbst 2022 können die Gäste den Blick über die Stadtmauer weit in den Frankenwald schweifen lassen. Und zwar nicht nur vom Balkon, sondern auch zum Teil direkt aus freistehenden Badewannen.

Die längsten Fußgänger-Brücken der Welt sollen entstehen

Und Süß rechnet damit, dass die Touristen in absehbarer Zeit noch eine Attraktion genießen können. Er ist einer der Ideengeber für die Frankenwald-Brücken, die längsten Fußgänger-Brücken der Welt. Sie sollen direkt von der Lichtenberger Burg erst übers Lohbach und dann über das Höllental führen. Noch ist das Tourismusprojekt im Naturschutzgebiet aber umstritten, die endgültige Bauplanung mit Kostenkalkulation steht noch aus. Wie Tourismus-Investor Martin Süß ist auch Bürgermeister Kristan von Waldenfels zuversichtlich, dass die Frankenwald-Brücken gebaut werden.

Gleichzeitig dreht er zusammen mit Stadtrat und Verwaltung auch anderen Stellschrauben, damit sich neben Touristen auch Neubürger in Lichtenberg wohlfühlen: Es gibt eine neue Arztpraxis, eine Tagespflegestätte, eine neue Kita, nach Jahrzehnten soll demnächst wieder ein Supermarkt eröffnen.

Die neue Seebühne in Lichtenberg

Und ab Donnerstag steht die Seebühne bereit: Dazu wurde der idyllisch gelegene See neben dem Campingplatz renaturiert und das marode Freizeitzentrum aus den 70er Jahren, das zwanzig Jahren ungenutzt vor sich hingammelte, abgerissen. Stattdessen lädt nun ein großes Atrium aus Granitquadern zum Verweilen ein – und zum Kunstgenuss mit Blick auf den See. Ganz bewusst hat Lichtenberg mit diesem Konzept ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen.

Damit Akustik und Stromversorgung passen, hat die Stadt die Bühnen-Planung gemeinsam mit dem Haus Marteau, der Internationalen Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken am Stadtrand von Lichtenberg, und den Hofer Symphonikern abgestimmt. Das Profi-Orchester spielt nicht nur zur Eröffnung, sondern soll auch regelmäßig auftreten. Auch örtliche Vereine haben schon Termine für die Bühne gebucht, freut sich der Bürgermeister über die gute Resonanz.

Investition dank Förderung möglich

Damit hat die Seebühne das Ziel der "Förderoffensive Nordostbayern" voll erfüllt. Dieses zeitlich begrenzte Programm mit einer Zuschuss-Höhe von 90 Prozent hatte die Staatsregierung gezielt zur Beseitigung von Leerständen und Umsetzung neuer Ideen aufgelegt. "Ohne diese Förderung hätten wir als Kleinstadt die Investition von rund 1,6 Millionen Euro nicht stemmen können", betont der Lichtenberger Rathaus-Chef.

Und freut sich über zusätzliche Zuschüsse von Stiftungen. Ganz bewusst hat Lichtenberg mit diesem Kunst-Konzept in freier Natur ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Und mit Wasserspielgeräten sowie Feldern für verschiedene Sportarten auch an sportliche Seebesucher gedacht.

"Es kann ja auch wieder etwas lauter werden"

Diese "lösungsorientierte Denkweise in Lichtenberg" war übrigens auch ein Grund, warum sich zum Beispiel Carola Söllner, die neue Besitzerin des "Gasthauses zur Sonne" schnell für das Frankenwaldstädtchen entschieden hat. Das treffe nicht nur aufs Personal im Rathaus zu, sondern auf Nachbarn – die hätten sich sehr offen für ihr neues Gasthaus-Konzept gezeigt: "Wir haben sie extra darauf hingewiesen, dass es ja auch wieder etwas lauter werden kann. Doch damit sind sie einverstanden. Die Lichtenberger erzählen uns Geschichten rund um die "Sonne" oder bringen Fotos vorbei. Und fragen, wann sie wieder in ihrem Wirtshaus einkehren können."