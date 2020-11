Von der Igel-Mama zur Vereinsvorsitzenden

Monika Lüdtke hat ein Herz für Igel. In ihrem Haus in Reutern im Landkreis Passau hat sie Hunderte der stacheligen Tierchen medizinisch versorgt und aufgepäppelt - die Igel-Boxen stapelten sich bis unter die Decke. Das Veterinäramt hat es ihr nun verboten. Doch die Igel-Mama gab nicht auf.

Igel zu mager für den Winterschlaf

Zu viele Igel auf zu wenig Platz fanden die Experten und verfügten, dass Monika Lüdtke nur noch 30 kranke Igel aufnehmen darf. Jetzt hat sie die Igelhilfe auf professionelle Füße gestellt. Denn in wenigen Tagen gehen die ersten Igel in den Winterschlaf und nicht alle sind dafür schon kräftig genug. Viele haben in den vergangenen Wochen zu wenig Futter in der Natur gefunden.

Igel-Mama gründet Verein

Wohin mit den Tieren, die jetzt nicht bei Monika Lüdtke sein können? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat sie mit Karin Creydt die Igelhilfe Passauer Land gegründet. Ein Verein, dessen Mitglieder den Sommer über Igel-Päppler und weitere Räume suchten. Mit Erfolg: 40 Frauen und Männer füttern derzeit Igel bei sich zuhause. Im Sternenhof in Pocking können etwa 60 Igel überwintern.

Igel-Rat per Telefon

Kranke Igel inspiziert nach wie vor Monika Lüdtke. Sie gibt den Päpplern Medizin wie Entwurmungsmittel mit. Karin Creydt telefoniert alle Igel-Kümmerer regelmäßig ab und erkundigt sich nach den Tieren. Wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, geht das Tier zurück zu Monika Lüdtke. Sie bleibt die Ansprechpartnerin für die schweren Fälle.

Nicht mehr allein verantwortlich

Zunächst war die Ansage des Veterinäramts für Monika Lüdtke ein Schock, erzählt sie. Heute aber sieht sie es anders: "Ich habe selber gewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Und jetzt bin ich sehr froh."