Von der CSU zu den Grünen: Der Wechsel des Josef Mayerhofer

Wenn seine Nachbarn einen Dübel anbringen oder einen Wasserhahn montieren, hilft Josef Mayerhofer. Es habe sich rumgesprochen, dass er ein "Tüftler" ist. Ihn selbst entspanne das. Letztens habe er im Wald Holz und Steine gesammelt und daraus eine Krippe gebaut. Die warte nun im Keller, dass er sie an Weihnachten auspackt. Mayerhofer ist ein "Macher". Jemand, der seine Vorhaben in Taten umsetzt. Als Bastler genauso wie politisch.

Kritik an der 10H-Regel

Nach 32 Jahren ist Mayerhofer 2017 aus der CSU ausgetreten – und ein Jahr später bei den Grünen Mitglied geworden. Die Grünen, sagt er, zeigten einen "echten Willen zur Veränderung". Die CSU werbe in Parteiprogrammen, dass sie sich für den Klimaschutz engagiere, doch: "Da ist seit Jahren nichts passiert. Das Handeln dahinter fehlt mir." Zum Beispiel kritisiert er die sogenannte 10H-Regel. Laut der müssen Windräder in Bayern einen Mindestabstand zu Wohngebieten einhalten. Als Folge werden kaum Windräder gebaut. Die CSU hält bis auf wenige Ausnahmen an dieser Regel fest. Die Grünen wollen sie im Sinne des Klimaschutzes ändern, genauso wie Mayerhofer.

Er habe sich von der CSU entfremdet, erzählt Mayerhofer auch am Mittwochabend in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Die Positionen der Partei zu Energiethemen, sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz oder beispielsweise Benzinpreisen hält er für veraltet. Sein Fazit in der Sendung: "Wir brauchen Veränderung!" Auch Umfragen zeigen: CSU und CDU erhalten immer weniger Zustimmung. Im aktuellen Bayerntrend hat die CSU mit 28 Prozent ein historisches Tief erreicht.

Heimat auf dem oberbayerischen Land

Mayerhofer ist in Oberbayern aufgewachsen, in Niedergottsau. Rund 2.500 Einwohner, eine Kirche, eine Hofmetzgerei. Seine Herkunft erkennt man am Dialekt. Obwohl Mayerhofer beruflich viel unterwegs ist, in Dresden, Leipzig, Wien und Polen gelebt hat, komme er stets zurück. "Das ist meine Heimat. Hier kenne ich jeden Stein, jeden Menschen." Nach der Schule hat er Landwirt gelernt, später eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und sich zum Handelsfachwirt weitergebildet. Heute ist er selbstständig und begleitet als Berater mittelständische Unternehmen.

Als er 14 war, ist Mayerhofer in die CSU eingetreten. In Niedergottsau habe das dazugehört. "Damals war es so, dass man, wenn man etwas erreichen will, CSU-Mitglied sein muss." Durch die CSU habe er Leute kennengelernt, die ihn in die Politik brachten. Zehn Jahre saß er im Gemeinde- und Kreisrat. Er war Ortsvorsitzender, im Kreisvorstand, ging zum Bezirks- und Landesparteitag. Dann habe er seine Partei nicht mehr wiedererkannt.

Klimawandel und soziale Gerechtigkeit

Seine Hauptkritik: die Asylpolitik. Als 2015 Flüchtlinge nach Europa kamen und Bundeskanzlerin Angela Merkel ihnen Asyl gewährte, haben CSU-Politiker das als "Asyltourismus" und "Asylindustrie" bezeichnet. "Lächerlich", kommentiert Mayerhofer: "Ich habe mich geschämt, wie man mit der Frau Merkel umgeht. Ich habe gesagt: Das bin nicht ich, das kann ich nicht mehr unterstützen." Die Dorfbewohner in Niedergottsau hätten einen Arbeitskreis gegründet, um Flüchtlingen zu helfen. Darunter seien CSUler gewesen, die ebenso wie er die Parteispitze nicht verstanden haben. Seinen Austritt aus der CSU sahen sie gelassen. Für manch andere ehemaligen Parteikollegen hingegen sei er, seit er bei den Grünen ist, "der Feind".

Die Politik ist für Mayerhofer derzeit unverzichtbares Hobby

In politischen Ämtern engagiert Mayerhofer sich bei den Grünen nicht. Durch die Ortswechsel in seinem Job bleibe dafür keine Zeit. Politik sei für ihn dennoch ein unverzichtbares Hobby. Als er bei der CSU ausgetreten ist, war ihm klar, dass er sich eine neue Partei sucht: "Das ist mir wichtig, um meine Unterstützung auszudrücken." Vor allem der Klimawandel und soziale Gerechtigkeit seien drängende Themen. Egal, wer nach der Bundestagswahl regiert: Mayerhofer wünscht sich, dass diese Parteien einen Plan für die Zukunft entwickeln und diesen umsetzen: "Taten sprechen lassen." Privat hat er selbst ein neues Bastelprojekt vor: ein Puppenhaus.