Von der Ahr nach Franken: Deutsche Weinkönigin zu Besuch

Hoher Besuch in Franken: Die Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath und die Deutsche Weinprinzessin Eva Müller machen auf ihrer Deutschland-Reise auch in der Weinbauregion Franken Halt. Zusammen mit der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer besuchen sie verschiedene Weingüter in der Region. Darunter zum Beispiel das Weingut Juliusspital in Würzburg als zweitgrößtes Privatweingut Deutschlands und die Weingüter Horst Sauer und Clemens Fröhlich in Escherndorf im Landkreis Kitzingen.

Vom Katastrophengebiet nach Franken

Für die Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath ist die Deutschland-Reise keine leichte Aufgabe. Sie kommt aus der Weinbauregion Ahr. In ihrem Heimatort Walporzheim im Ahrtal wurde bei der Flutkatastrophe vieles zerstört. "Auch, wenn ich jetzt hier unterwegs bin und wirklich tolle Eindrücke sammele, ist das natürlich immer im Hinterkopf: An der Ahr ist es gerade nicht so schön", sagt Lanzerath gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Deutsche Weinkönigin ist dankbar für Hilfe von Winzern

Die Winzer an der Ahr wissen nicht, wie im Herbst die Weinlese aussehen wird. Die Keller vieler Weingüter sind verwüstet. Für die Arbeit im Weinberge haben viele Winzer einfach keine Zeit. Umso dankbarer ist die Deutsche Weinkönigin für die Hilfe, die die Winzer in ihrer Heimat erfahren: "Ich bin dankbar, überall zu hören, dass die Weinerzeuger sagen: Wir waren schon an der Ahr, wir haben hier Spendenaufrufe gestartet, wir haben Weinpakete verschickt. Es ist schön, dass ich in den Anbaugebieten den Weinerzeugern Danke sagen kann."

Wahl der Deutschen Weinkönigin trotz Corona

Zuletzt war eine Deutsche Weinkönigin im März 2020 in Franken – kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im September 2020 wurde trotz Corona ein neue Deutsche Weinkönigin gewählt. Allerdings gab es nur sieben Kandidatinnen. Auch Franken hatte an dieser Wahl nicht teilgenommen. Die Amtszeit der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer wurde hingegen bis März 2022 verlängert. Ihre Nachfolgerin soll wieder an der nächsten Wahl der Deutschen Weinkönigin teilnehmen.