Von Brunns Bewerbung um SPD-Fraktionsvorsitz stößt auf Kritik

Florian von Brunn will Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag werden. In einer Pressemitteilung schreibt von Brunn, er sei bereit, in der Fraktion Führungsverantwortung zu übernehmen. Markus Rinderspacher, der bisherige Fraktionschef, hatte gestern überraschend erklärt, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren.

Brunn: "Wir brauchen einen personellen Neuanfang"

"Wir brauchen einen personellen, inhaltlichen und organisatorischen Neuanfang. Ein Weiter-So kann und darf es nicht geben", teilte von Brunn am Morgen schriftlich mit.

"Das Wahlergebnis zeigt uns, dass es wieder viel klarer werden muss, wofür die SPD in Bayern steht ( ... ) Wir brauchen einen neuen sozialdemokratischen Aufbruch in Bayern." Florian von Brunn (SPD)

Einzug in den Landtag steht noch nicht fest

Dabei ist noch nicht einmal klar, ob der 49-Jährige, der bisher nicht dem SPD-Fraktionsvorstand angehörte, überhaupt in den Landtag einzieht. Die Listen-Ergebnisse für die Landtagswahl werden erst im Laufe des Tages bekannt gegeben. In Gespräch mit den BR erklärte von Brunn jedoch, er gehe fest davon aus, wieder in den Landtag einzuziehen.

Kohnen: "Es gehört sich, abzuwarten."

Für die Bayern-SPD Vorsitzende Natascha Kohnen ist das Vorpreschen von Florian von Brunn nach dem Rücktritt Rinderspachers "nicht nachvollziehbar". Vor Beginn der heutigen Sitzung des SPD-Fraktionsvorstandes sagte sie: "Es gehört sich, abzuwarten, bis alle Kolleginnen und Kollegen wissen, die die Zukunft der Fraktion mitgestalten, dass sie in diesem Landtag sind, oder, dass sie es eben nicht sind, und ich glaube, das ist sehr wichtig, das gebührt einfach auch der Anstand."

Am Donnerstag nächster Woche will die Landtags-SPD ihren neuen Fraktionsvorstand wählen.