Von Boot überfahrener Schwimmer tot im Starnberger See gefunden

Der 32-jährige Mann, der am vergangenen Sonntag beim Schwimmen im Starnberger See von einem Motorboot erfasst worden und untergegangen war, ist heute im See gefunden und inzwischen geborgen worden. Dies sagte ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage.

Sofortige Suche ergebnislos

Der Schwimmer war am Sonntagnachmittag etwa 300 Meter vom Ufer entfernt im nördlichen Teil des Starnberger Sees bei Kempfenhausen von dem Motorboot erfasst worden. Trotz sofortiger Suche durch Insassen des Motorboots und eines Schlauchboots, das den Mann begleitet hatte, konnte er nicht gefunden werden. Auch eine anschließende sechsstündige Suchaktion von DLRG, Wasserwacht, Polizei und Feuerwehr verlief ohne Erfolg.

Spezialboot findet Toten in 25 Metern Tiefe

Seit Dienstag kam das Boot einer für die Unterwassersuche spezialisierten Firma zum Einsatz, mit dem der Verunglückte schließlich in 25 Metern Tiefe gefunden wurde. An der Bergung des Toten waren neben den Tauchern der Firma auch Wasserwacht und Wasserschutzpolizei Starnberg beteiligt. Zur Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Motorboot sichergestellt und untersucht

Das am Unfall beteiligte Motorboot wurde bereits sichergestellt und untersucht. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Unfallursache wird nun ein Gutachten erstellt. Einzelheiten nannte die Polizei noch nicht.