Von Bonsai bis Sake - das Japanische Frühlingsfest in Augsburg

Auch wenn sich das Frühlingswetter zum Muttertag nicht von seiner schönsten Seite zeigte: Dem Besucheransturm beim 15. Japanischen Frühlingsfest in Augsburg konnte es nichts anhaben. Schon am frühen Nachmittag waren mehr als 5000 Besucher in den Botanischen Garten gekommen. Zwischenzeitlich musste sogar der Einlass unterbrochen werden, weil die Anlagen überfüllt waren. Vor dem Eingang bildete sich eine Warteschlange von etwa 200 Metern.

Cosplayer lassen Manga-Comics lebendig werden

Das Programm der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Augsburg hatte erneut Highlights der fernöstlichen Kultur zu bieten: von Kalligraphie über Tee-Zeremonie, von Kampfkunst bis Bonsai-Zucht. Ein besonderer Hingucker für die Besucher: Junge Fans japanischer Manga-Comics, die sich als Cosplayer aufwändig in die Helden der Geschichten verwandelt hatten und das mit selbstgemachten Kostümen.

Partnerschaften zu japanischen Großstädten

Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) war erfreut darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen die Menschen tatsächlich wieder "Lust auf Veranstaltungen" haben. Sich um Verständnis für andere Kulturen zu bemühen und "Frieden zu pflegen", das sei gerade vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine wichtig. Mit seinen Partnerschaften zu den japanischen Großstädten Nagahama und Amagasaki sei Augsburg beispielhaft, so Weber.

Besucher spazieren durch den Japan-Garten

Gemeinsam mit dem japanischen Generalkonsul Nobutaka Maekawa aus München schlug die Oberbürgermeisterin symbolisch ein Fass Reiswein (Sake) an. Im kommenden Jahr werden sich die Städtepartnerschaften zum 65. Mal jähren, so Maekawa. Schon 25 Jahre Städtepartnerschaft waren Anfang der 80er Jahre gefeiert worden. Gastgeschenk der beiden asiatischen Partnerstädte war damals der Japan-Garten, durch den auch an diesem Sonntag wieder zahlreiche Besucher spazierten.

Weber: "Kommunen in dieser Welt müssen zusammen halten."

Nach dem Vorbild mit den beiden japanischen Großstädten wolle sich Augsburg auch um eine Partnerschaft zu einer ukrainischen Stadt bemühen und so ihrer global verstandenen Verantwortung gerecht werden, sagte Weber: "Die Kommunen in dieser Welt müssen zusammenhalten. Sie sind am nächsten dran an den Dingen, die die Menschen betreffen". Und so könnten im kommenden Jahr auch die Austauschprogramme für japanische und Augsburger Schüler wieder aufgenommen werden, so die Oberbürgermeisterin.