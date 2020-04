Von Bischofsheim in der Rhön auf internationale Magazinseiten

Cicero, Wirtschaftswoche, Zeit Wissen. Playboy, New York Times, Rolling Stone. Die Liste der Kunden ist lang, für die Illustrator Marco Wagner bereits gearbeitet hat. Viele seiner Kollegen zieht es in die großen Kunsthauptstädte. Marco Wagner ist seiner Heimat treu geblieben und fertigt seine Zeichnungen weiterhin in Bischofsheim in der Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld) an.