Von Berlin nach Leupoldsgrün: Rückkehrer eröffnen Dorfladen

Eigentlich gibt es schon einen Dorfladen in Leupoldsgrün im Landkreis Hof. Doch er wird in den kommenden Tage schließen - aus privaten Gründen. Verzichten müssen die Einwohner auf Einkäufe vor Ort in der Zukunft aber trotzdem nicht. Ein Bäcker und ein Metzger, die im fernen Berlin studiert haben, kommen zurück in die Heimat. Und laut Gemeinde wollen sie hier "ein modernes und zukunftsfähiges Konzept eines Dorfladens" auf die Beine stellen.

Dorfladen soll 24 Stunden geöffnet haben

Den Mietvertrag mit der Gemeinde haben die beiden jetzt unterschrieben. Wie Bürgermeisterin Annika Popp (CSU) im BR-Gespräch erklärte, soll der neue Laden dank eines Zugangssystems für die Kunden täglich 24 Stunden geöffnet haben. Geplant ist ein Selbstbedienungskonzept, bei dem Kunden an Kassen ohne Personal bezahlen. Gerade in der Anfangszeit stünden aber Mitarbeiter zur Verfügung, um Kunden bei technischen Schwierigkeiten zu helfen, so Popp.

Neueröffnung nach Umbau des alten Ladens

Der neue Dorfladen soll in den Räumlichkeiten des bisherigen Ladens in der Hauptstraße 53 eingerichtet werden. Nach Umbauarbeiten ist die Neueröffnung "in ein paar Monaten" geplant. Die beiden neuen Ladenbesitzer stammen aus Leupoldsgrün sowie dem Nachbarort Schauenstein und absolvierten zuletzt in Berlin ein Studium im Nahrungsmittelbereich.