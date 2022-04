Von Bayreuth nach Uschgorod: Hilfstransport für die Ukraine

Warme Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente und Sanitätsbedarf: 32 Paletten mit diesen Hilfsgütern sind auf einem Sattelzug verladen worden. Am Samstag startet der Hilfstransport von Bayreuth in die 120.000 Einwohner-Stadt Uschgorod in der Karpatenukraine, direkt an der Grenze zur Slowakei. Dort sind etwa 100.000 Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten der Ukraine angekommen. Der Sattelzug ist im Auftrag der "Humanitären Brücke Oberfranken – Transkarpatien" unterwegs. Organisiert wurde der Transport von der "Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland" mit Sitz in Bayreuth.

Deutsche Minderheit in der Karpatenukraine soll vermitteln

Der Bedarf an Hilfsgütern sei entsprechend groß, sagt Marco Just Quiles, Projektleiter der Stiftung, gegenüber dem BR. Der Transport wird von einer kleinen Delegation der Stiftung um den ehemaligen oberfränkischen Bundestagsabgeordneten und Stiftungsratsvorsitzenden Hartmut Koschyk (CSU) begleitet, die sich in Uschgorod unter anderem mit dem Bürgermeister und dem Chef des städtischen Krankenhauses treffen will. Man wolle in Uschgorod eine dauerhafte Präsenz der Stiftung errichten, um weitere humanitäre Hilfe besser verteilen zu können, so Projektleiter Quiles. Dabei nutze man auch Kontakte zur deutschen Minderheit in der Region.

Hilfstransporte nach Transkarpatien bereits in den 1990er Jahren

Erste Hilfstransporte von Oberfranken nach Transkarpatien gingen bereits in den 1990er Jahren auf die Reise. Seitdem bestünden persönliche Kontakte in die Region, die bei den aktuellen Hilfsaktionen von großem Wert seien, berichtet der Projektleiter. Der Hilfstransport soll nach etwa 1.000 Kilometern Fahrt am Sonntag in Uschgorod ankommen. Am Montag wird die Delegation in Bayreuth zurückerwartet.