Von Bamberger Partybrücke gestürzt: 20-Jähriger schwer verletzt

Seit Monaten ist die Untere Brücke in Bamberg Hotspot der Feierwütigen aus Stadt und Land. Ebenso lange beschäftigen die Exzesse Polizei, Anwohner und Stadtrat. Nun ist am Wochenende genau das passiert, was durch zahlreiche Maßnahmen zu verhindern versucht wurde: Einem alkoholisierten jungen Mann wurde sein Leichtsinn zum Verhängnis, er stürzte die Brüstung hinab und verletzte sich schwer.

20-Jähriger verursachte Sturz von Partybrücke selbst

Laut Angaben der Polizei Bamberg hatte der 20-Jährige am Samstag kurz nach Mitternacht auf der stadteinwärts gelegenen Seite der Unteren Brücke gefeiert und sprang dann plötzlich, vermutlich vom Alkohol beflügelt, auf die Betonbrüstung. Zunächst wollte er laut Zeugenangaben die Mauer entlang laufen, verlor dann aber das Gleichgewicht und trat ins Leere.

Alkoholisierter schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt

Der Tatsache, dass er sich auf dem Teil der Brücke befand, unter der ein Rad- und Fußgängerweg hindurch führt, ist es zu verdanken, dass der Betrunkene nicht in die reißende Strömung der Regnitz fiel. Durch den Aufprall auf das Pflaster zog er sich allerdings schwere Verletzungen an Beinen und Becken zu. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Ob der Feiernde in die ein Meter neben dem gepflasterten Weg liegende Regnitz springen wollte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Untere Brücke in Bamberg seit langem als Partymeile ein Problem

Auch nach dem Notarzteinsatz feierten die Menschen wie jedes Wochenende weiter. Immer wieder werden hier die Beamten der Polizei gerufen. Eigentlich besteht Freitag und Samstag von 22 bis 6 Uhr Alkoholkonsumverbot.

Um dem an den Wochenenden hohen Menschenaufkommen Herr zu werden, hatte die Stadt zuletzt eine sogenannte "Störbeleuchtung" installiert, die jedoch wenig bewirkte. Polizeikontrollen sollen Hygienemaßnahmen wie Mindestabstände durchsetzen. Zuletzt war es dabei jedoch zu Übergriffen auf die Beamten gekommen.

Feriensenat der Stadt Bamberg stimmt über Bewirtung ab

Rettung soll nun eine einseitige Bewirtung der Unteren Brücke bringen. Jedoch hat sich nur ein einziger Gastronom bereit erklärt, das vorgeschriebene Konzept zu realisieren. Zuvor hatte die Stadt 171 gastronomische Betriebe angeschrieben, um Interessenten zu gewinnen. Die Stadt verlangte vom Bewirtschafter ein Sicherheitskonzept für die gesamte Brücke.

Am kommenden Donnerstag stimmt der Feriensenat darüber ab, ob der verbliebene Interessent die Brücke bewirten darf. Die Stadt verspricht sich davon weniger feiernde und alkoholisierte Personen auf der Brücke. Kritiker warnen vor einer Verlagerung in benachbarte Gebiete.