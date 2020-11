vor 9 Minuten

Von Autofahrer geschlagen - Spaziergang endet im Krankenhaus

Weil er einen Fußgänger so kräftig geohrfeigt hat, dass dieser in ärztliche Behandlung musste, sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer. Dieser war zuvor an dem Mann und dessen Ehefrau vorbeigerast, was beiden zu offensichtlich missfiel.