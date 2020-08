Vom Weg gedrängt und abgestürzt: Ermittlungen nach Bergunfall

Ein schlimmes Unglück hat sich am Samstagnachmittag in den Kufsteiner Alpen ereignet: Ein 70-jähriger Mann aus Kiefersfelden war dort mit seiner Frau und einem befreundeten Paar zu einer Wanderung aufgebrochen. Sie seien von der Naunspitze in Richtung Ritzau-Alm unterwegs gewesen, so die Tiroler Landespolizei.

Von anderem Wanderer vom Weg gedrängt

Rund 200 Meter unterhalb des Gipfels habe sich ein 56-jähriger Wanderer aus Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen von hinten genähert und den 70-Jährigen wortlos genötigt, zur Seite zu treten. Beim Ausweichen habe der alte Mann auf einem losen Stein das Gleichgewicht verloren und sei, sich mehrmals überschlagend, 15 Meter abgestürzt.

70-Jähriger überlebt mit mehreren Knochenbrüchen

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus Kufstein, wo dieser stationär behandelt werde, so ein Polizeisprecher. Gegen den Wanderer aus Murnau ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.