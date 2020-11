Vom Weg abgekommen: Berchtesgadener vom Hohen Göll gerettet

Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" haben am Sonntagmittag einen 21-Jährigen aus Berchtesgaden unverletzt vom Hohen Göll gerettet.

Hilferufe führten zu Rettungseinsatz

Wanderer hatten am Kehlstein die Hilferufe des Bergsteigers gehört und die Integrierte Rettungsleitstelle verständigt. Zwei Bergretter, die der Rettungshubschrauber abgesetzt hatte, mussten in der Göll-Westwand 300 Höhenmeter zu dem Bergwanderer absteigen und sich sogar abseilen. Ein direkter Anflug der Einsatzstelle war auch mit dem langen Rettungstau aufgrund der eng eingeschnittenen Schlucht nicht möglich. Am Ende des vorgelagerten sogenannten "Großen Trichters" konnte der Traunsteiner Heli "Christoph 14" den Mann und die beiden Retter am 90 Meter-Tau aufnehmen und ins Tal fliegen.