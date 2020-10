Vom Wald auf den Teller: Wildbret von den Staatsforsten

"Wenn es schnell gehen muss, dann gibt es Tagliatelle mit Rehfilet und Parmesan", erklärt Stammkundin Susanne Beck vor der Wildbret-Verkaufsstelle der Bayerischen Staatsforsten in Kelheim. Sie schätze den nussigen Geschmack des Wildfleisches, und dass die Tiere glücklich in freier Wildbahn gelebt hätten und sie keine Medikamente bekommen haben. In dem Verkaufsraum am Forstbetrieb werden Rehe und Wildschweine, die in den Staatsforsten geschossen wurden, in pfannenfertigen Portionen verkauft. Dafür hat der Forstbetrieb extra zwei Metzger angestellt.

Ziel: Positiveres Image und Unabhängigkeit von Wildbrethändlern

Rund 1.500 Rehe und 600 Wildschweine werden pro Jahr im rund 17.000 Hektar großen Gebiet des Forstbetriebs Kelheim geschossen. Früher wurden sie zur Weiterverarbeitung an Wildbrethändler verkauft. Doch vor fünf Jahren begann der Forstbetrieb mit der direkten Wildbretvermarktung, um unabhängig von den Händlern zu sein. Außerdem könne man jetzt durch den direkten Kontakt mit den Kunden mögliche Hemmschwellen abbauen. Schließlich würden sich viele nicht trauen, mit Wildfleisch zu kochen, so die Leiterin des Forstbetriebs Kelheim, Sabine Bichlmaier. In dem Verkaufsraum des Kelheimer Forstbetriebs werden die Kunden deshalb beraten. Auch Rezepte liegen dort aus.