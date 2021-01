Vom Sofa in die Bücherei: Online Vorlesestunde für Kinder in Hof

Die Stadtbücherei Hof feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres gibt nun neue Vorlese-Stunden für Kinder. In den nächsten Wochen stehen zum Beispiel "Kai in der Kiste" und "Pu, der Bär" auf dem Programm. Passend zum Bücherei-Jubiläum gibt es Kinderbuch-Klassiker.

Vorlesepaten lassen sich nicht ausbremsen

Ehrenamtliche Vorlese-Paten gibt es in Hof bereits seit 2002. Und diese beliebte Veranstaltungsreihe wird auch nicht von Corona ausgebremst. Bücherei-Mitarbeiterin Katharina Burckhardt ist auf Video-Technik umgestiegen. Dazu können sich die Familien per Mail in der Hofer Stadtbücherei anmelden. Und mit dem Link können sie sich dann einfach und kostenlos von der Wohnzimmer-Couch bequem in die Vorlesestunde in der Bücherei zuschalten. Los geht es immer dienstags um 16 Uhr. Katharina Burckhardt freut sich, dass die Kinder sie nicht nur hören und sehen können, sondern über die Videokonferenz-Technik ist auch Rückmeldung aus dem Publikum möglich.

Start in ein langes Lese-Leben

Den Vorlese-Paten gebühre gerade im Jubiläumsjahr besondere Aufmerksamkeit.“ Das erklärt der Hofer Kulturamtsleiter Peter Nürmberger: "Wem schon in den ersten Jahren viel vorgelesen wird, der wird oft auch selbst ein eifriger Leser", so Nürmberger. Deshalb sei er froh, dass das Format momentan online fortgeführt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.