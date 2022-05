Vom Schlaf übermannt: Polizei fasst eingeschlafenen Einbrecher

Der vergangene Freitag der 13. brachte einem Einbrecher kein Glück: Der 38-Jährige war in ein Haus in Nürnberg eingebrochen, schlief dort aber nach dem Packen des Diebesgutes ein. So fand ihn dann die Polizei am Tatort und nahm ihn fest.