Vom Rotlicht- zum Genussviertel: Die Nürnberger Luitpoldstraße

Wenn Susanne Probst-Berger heute durch ihre "Lui" läuft, zaubert dies ein Lächeln auf ihr Gesicht. Das war nicht immer so. Die Nürnbergerin betreibt im Haus Nummer 9 ein Familienhotel in dritter Generation. Vor gut 70 Jahren haben ihre Großeltern damit angefangen, denn die Lui war in den Nachkriegsjahren ein beliebtes Ausgehviertel.

Luitpoldstraße: Tanz in den Nachkriegsjahren

Es war die Zeit der großen Tanz-Cafés und Susannes Großeltern hatten im eigenen Haus auch eins – das "Trocadero". Susannes Opa ist von Stadt zu Stadt gezogen, um sich die Live-Bands anzuhören, bevor er sie in sein "Trocadero" geholt hat. Susannes Eltern haben sich in diesem Tanzcafé kennengelernt. Die Künstler übernachteten auch gerne hier. Die Gästebücher des Hotels Probst im Haus Nummer 9 erzählen von dieser glanzvollen Zeit – in der unter anderem auch die Volksschauspielerin Brigitte Mira als Sängerin hier aufgetreten ist und sich liebevoll im Gästebuch verewigt hat.

Sex-Shops und Strip-Lokale statt Tanz-Cafés

Doch dann kamen die Kinos und lösten die Tanz-Cafés ab. In ihrem Schlepptau ab den 1970er Jahren auch die neuen Sex-Shops und Strip-Lokale. Die Rotlichtszene zog hier ein. Die Nähe zum Hauptbahnhof war dafür ausschlaggebend. Die Luitpoldstraße entwickelte sich immer mehr zu einer sündigen Meile, in der die Polizei Nacht für Nacht immer wieder zu tun hatte. Darunter litt auch Susannes Hotel. Von ihren Eltern weiß sie, dass vor allem weibliche Gäste Angst hatten, die Luitpoldstraße zu betreten und deshalb auch das Hotel mieden.

Neues Museum leitet Wende ein

Die Wende brachte die Eröffnung des Neuen Museums für Kunst und Design im Frühjahr 2000. Die modernen Exponate hinter der imposanten Glasfassade zum Klarissenplatz entwickelten sich schnell zu einem Touristenmagneten. Gegenüber vom Museum ließ kurz darauf ein Unternehmer das Haus eines großen Spielwarenhändlers zum jahrelang geforderten Literaturhaus renovieren und umbauen. Inzwischen ist es eine Institution in Nürnberg, in der Koch- und Sprachkunst zueinander gefunden haben. Der aus Berlin stammende Küchenchef Bernhard Rings legte damit den Grundstein für die gastronomische Entwicklung der neuen "Lui".

Der Gastroaufschwung der neuen "Lui"

Bernhard Rings musste anfangs noch jeden Morgen am Eingang seines Lokals die unangenehmen Hinterlassenschaften der Nacht wegfegen. Das ist inzwischen alles vorbei. Die Strip-Lokale und Sex-Shops haben bis auf einen alle aufgegeben. Bernhard Rings folgte sogar ein Sternekoch als neuer Nachbar. Der Oberfranke Alexander Hermann eröffnete gleich zwei Lokale am Eingang zur Luitpoldstraße.

Auch eine berühmte Weißbierbrauerei aus Oberbayern hat sich bewusst hier mit ihrer Erlebnisgastronomie niedergelassen. Heute reihen sich in der kurzen Luitpoldstraße kulinarische Genüsse aus aller Welt aneinander. Nirgendwo sonst in Nürnberg gibt es das auf so engem Raum. Das war gerade jetzt während Corona von Vorteil, sagt Bernhard Rings. Wer nicht in seinem Lieblingslokal sofort einen Platz bekommen hat, konnte schnell zum Nachbarn gehen.

"Meine Lui ist wieder schön!"

Der für viele unbemerkte Wandel der Luitpoldstraße ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Zwar sind inzwischen viele der imposanten Häuser aus der Gründerzeit aufwändig renoviert worden, aber die Lui braucht jetzt einen neuen Straßen-Belag. Der jetzige ist eine hässliche Stolperfalle, war aber den vielen Bauarbeiten der letzten Zeit geschuldet. Nächstes Jahr will die Stadt Nürnberg dieses Problem beseitigen.

"Meine Lui ist wieder schön", jubelt jetzt Hotelbetreiberin Susanne Probst-Berger und Bernhard Rings fügt hinzu: "Die Lui wird eine feine Gourmi-Meile in Nürnberg". Zur Adventszeit wollen sie erstmals mit einer aufwendigen Weihnachtsbeleuchtung auf die "neue" Luitpoldstraße aufmerksam machen.