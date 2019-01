Vom "Ochsensepp" über Strauß bis Seehofer: Alle CSU-Chefs

Ex-Parteivorsitzender Seehofer will sich bei Söder zurückhalten

Seehofer versprach seinem Nachfolger Söder bereits, ihn in Zukunft mit unerwünschten Ratschlägen zu verschonen - aufgrund eigener leidvoller Erfahrung. "In die Alltagspolitik werde ich mich sicherlich nicht einmischen, das habe ich bisweilen als belastend empfunden, wenn das bei mir passiert ist", sagte der 69-Jährige kürzlich der "Augsburger Allgemeinen". Ich habe ja als Parteivorsitzender drei Ex-Parteivorsitzende erlebt, und aus dieser Erfahrung heraus möchte ich mich als vierter ehemaliger Parteivorsitzender nicht in die aktive Arbeit meines Nachfolgers einmischen."