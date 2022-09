Vom Nürnberger Startup zum Börsenunternehmen: 30 Jahre Suse

Vor 30 Jahren haben vier Studenten die Software-Schmiede Suse gegründet. Nicht in Nürnberg, sondern im benachbarten Fürth. Ein paar Jahre später erfolgte der Umzug aber nach Nürnberg. Mittlerweile ist das Unternehmen an der Börse notiert und beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeiter.

Milliarden-Börsengang für fränkischen IT-Spezialisten

Das Unternehmen bietet Open-Source-Software auf Basis des Betriebssystems Linux. Die Software steckt unter anderem in autonomen Fahrsystemen, Satelliten, Zügen und Flugzeugen. Seit Mai 2021 ist das Unternehmen an der Börse. Chefin Melissa Di Donato war damit die erste Frau, der ein Milliarden-Börsengang gelungen ist. An der Börse geht es für Suse auf und ab. Bis Ende 2021 stieg die Aktie, in diesem Jahr verlor sie aber deutlich an Wert.

Suse-Mitarbeiter spenden für Straßenkreuzer

Das Unternehmen ist global aufgestellt, will dem Standort Nürnberg aber nach eigenen Angaben treubleiben. Auch soziales Engagement ist dem Unternehmen nach eigenem Bekunden wichtig. Die Mitarbeiter am Standort Nürnberg haben beispielsweise in der Corona-Pandemie ihre Essensgutscheine, die sie während des Homeoffice nicht benötigt haben, gesammelt und dem Nürnberger Straßenkreuzer gespendet. Mehr als 700 Gutscheine mit jeweils 5 Euro kamen zusammen. Die 80 Verkäufer der Obdachlosenzeitung konnten die Gutscheine für Lebensmitteleinkäufe im Supermarkt nutzen.