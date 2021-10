Vom Moor ins Moor: Streit um Fußballplatz in Nassenfels

Die Tage der alten Sportplätze des FC Nassenfels sind gezählt. Denn die beiden Plätze liegen im Wasserschutzgebiet. Sie dürfen deshalb nicht saniert werden und auch ein neues Sportheim darf hier nicht entstehen. Die Sportplätze wurden einst in einem Moorgebiet errichtet. Und der feuchte Untergrund sorgt immer wieder für Probleme. Deshalb will der Sportverein jetzt mit der Unterstützung der Marktgemeinde zwei neue Fußballplätze und ein Gemeinschaftshaus bauen. Der neue Standort liegt einige hundert Meter entfernt vom alten - wieder im Moorgebiet im Schuttertal. Allerdings liegt er außerhalb des Wasserschutzgebietes.

Verein "Pro Schuttermoor" gegründet

Für einige Bürger ist die Verlegung ein Schildbürgerstreich. "Vom Moor ins Moor“, sagt Jörg Unger vom Verein "Pro Schuttermoor“, der aus einer Initiative gegen das Projekt entstanden ist. Moore seien sehr wichtig für den Klimaschutz, so Unger. Deswegen solle man das Moor renaturieren anstatt dort Fußballplätze zu bauen.

Die Vertreter der Initiative betonen, dass sie nicht gegen neue Fußballplätze sind – allerdings nicht an dieser Stelle. Sie schlagen andere Standorte am Ortsrand von Nassenfels vor. Die habe man natürlich geprüft, sagt Bürgermeister Thomas Hollinger (CSU). Aber sie sind aus der Sicht des Bürgermeisters entweder ungeeignet oder zu teuer. Außerdem verweist er darauf, das man außerhalb von Nassenfels ebenfalls im Schuttertal eine fast dreimal so große Moorfläche zum Ausgleich schaffe. Eine knapp 6 Hektar große Wiese aus dem Besitz der Gemeinde soll dafür wiedervernässt werden.

Ist der Untergrund stabil?

Hollinger betont, dass beim Neubau der Sportplätze "nicht in den Unterboden und Torfbereich“ eingegriffen werden soll. Es solle lediglich der Oberboden abgetragen werden. Aus seiner Sicht ist ein Fußballplatz an dieser Stelle ohne Probleme zu realisieren.

Marktgemeinderat Peter Göbel (Freie Wähler), der sich bei den Gegnern engagiert, ist sich da nicht so sicher. Er sorgt sich aufgrund des feuchten Untergrunds vor Folgekosten, die man noch nicht abschätzen kann. Schon jetzt sind die Kosten von ursprünglich 1,2 Millionen auf 1,65 Millionen Euro ohne Grunderwerb gestiegen.

"Projektteam Schutterpark“ will Projekt vorantreiben

Neben den Fußballplätzen plant die Gemeinde für mehrere Vereine ein Gemeinschaftshaus, das auch dem bislang heimatlosen FC Nassenfels als Sportheim dienen soll. Bürgermeister Hollinger und seine Mitstreiter haben die Vision einer neuen Ortsmitte. Denn die fehlt Nassenfels bislang. Die neuen Fußballplätze mit Gemeinschaftshaus, rund 120 Parkplätzen, der nahen Kirche und dem Rathaus sollen dann die neue Ortsmitte bilden. Um diese Vision und das Gesamtprojekt voranzubringen, haben sich Vertreter des Marktgemeinderates, des FC Nassenfels und anderer Vereine zum "Projektteam Schutterpark" zusammengeschlossen. Der Marktgemeinderat hat vor einiger Zeit bereits für das Projekt gestimmt und der Flächennutzungsplan für die entsprechende Fläche wurde bereits beschlossen.

Fußballplatz des Nachbarortes gleich nebenan

Der Vorstand des FC Nassenfels will dem Bayerischen Rundfunk kein Interview mehr geben und teilt schriftlich mit, dass man mit den neuen Sportplätzen die Zukunft des Vereins sichern wolle. Wenige hundert Meter vom Bauplatz in Nassenfels gibt es übrigens schon ein Sportgelände. Das gehört allerdings dem TSV Egweil aus dem Nachbarort. Eine gemeinsame Nutzung, so der FC Nassenfels, sei aber nicht vorstellbar.