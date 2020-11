Vom Messwein und dem Geist in der Flasche

In 200 Holzfässern gären an die 60 Sorten Wein hier. Zwei von ihnen, ein Silvaner und ein Müller-Thurgau, sind ganz besondere Weine: Sie werden unter dem Label "Ignaz Kolb'sche Messweinstiftung" gekeltert. Jährlich gibt es nur etwa 10.000 Liter dieser beiden Weine - ein Bruchteil mit Blick auf die knapp eine Million Liter Wein, die das Juliusspital Würzburg insgesamt pro Jahr produziert. Doch nicht nur die Menge macht den Wein so speziell.

Trauben für den lieben Geist

"Ursprünglich hat es geheißen, dass man alle Trauben, die auf den Boden gefallen sind, liegen lassen soll. Damit der Geist auch was hat", erzählt Helmut Klüpfel, Kellermeister. Und er ist eigens vom Bischof zum Messwein-Kellerer vereidigt worden."Gott gibt seinen Segen dazu, dass es gut wächst. Wir sind nicht dazu da, den Wein besser zu machen, sondern das zu erhalten, was der liebe Gott uns an guten Dingen gibt, um was Vernünftiges rauszuholen." Der besondere Geist in der Flasche kommt also nicht von irgendwo.