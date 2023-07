Vom Hallenbad zum Sportzentrum: Erinnerungen und Neustart

Als Bamberger hat Thomas Murr hier das Schwimmen gelernt. Als Erinnerung bleiben ihm vor allem das Familiäre und der spezielle Badetag für Frauen, den es früher gegeben hat. Im Hallenbad-Café wurde dafür der dicke, dunkle Vorhang vor das Fenster mit Blick auf das Bad zugezogen und innen schallten aus den Lautsprechern die Kastelruther Spatzen. Andreas Strohmer, der dort seine Ausbildung gemacht hat, ergänzt: "Wehe, wenn es das Wasser an dem Tag mal ein Grad weniger hatte". Die Umziehkabinen und Duschen waren streng zwischen Mann und Frau auf verschiedenen Ebenen getrennt. Der einstige Kassenschalter wurde erst durch Kassenfrauen am Eingang der jeweiligen Umziehkabinen ersetzt, später durch Kassenautomaten.

Bürger gingen zum Duschen ins Hallenbad

Viele Bürger kamen in den 60er-Jahren nicht nur zum Schwimmen hierher, weiß Murr. Damals war eine Dusche oder eine Badewanne noch nicht Standard und so nutzten es die Bamberger auch, um ausgiebig zu duschen. Bis zu 35 Beschäftigte hatte das Bad damals: Kassendamen, Reinigungskräfte, Schwimmmeister, Fachangestellte für die Badeaufsicht und unter anderem zwei Maschinisten für den Betrieb. Schon Murrs Vater war am Bau beteiligt. Er konstruierte das Hauptbecken, das auf Stützen steht. "Die haben damals das Becken in einem Guss bauen müssen. Die haben Tag und Nacht betoniert, damit es keine Spannungsrisse gibt." Damals achtete man bereits durch die Konstruktion auf umweltfreundliches Bauen. Denn durch die Stützenkonstruktion versuchte man, die Wärme im Gebäude zu halten und nicht in den Boden abfließen zu lassen.