Vom Glück, Vögel zu erkennen in Muhr am See

Vögel bestimmen – mit Ohr oder Auge

Siebenmal zogen die angehenden Artenkennerinnen und – kenner gemeinsam mit den LBV-Experten Richard Fischer, Sebastian Amler und Anita Schäffer los, um in und um Muhr am See herum Vögel in ihren verschiedenen Lebensräumen zu beobachten: auf der Vogelinsel am Altmühlsee, nachts im Wald, auf Feld und Wiese, am Wasser und in der Siedlung. Cornelia Meyer aus Hollfeld hat ihr schönstes Erlebnis im Wald. Als die Kursteilnehmer mit offenen Ohren und leise durch den Wald gehen, sagt Sebastian Amler leise: "Ich höre einen Pirol". Nur ihm gelingt es, den leuchtend gelb und schwarz gefiederten amselgroßen Vogel mit dem Fernglas im Baum zu erspähen. Doch alleine schon der flötende Gesang bringt Cornelia Meyers Augen zum Glänzen: "Ich habe den Pirol gehört", schwärmt sie. Einen Tag später auf der Vogelinsel können den seltenen Singvogel dann fast alle 18 Kursteilnehmer in seiner ganzen Pracht erkennen – als einen von etwa 100 Vogelarten, die in der Region um den Altmühlsee vorkommen.

100 Vogelarten in vier Tagen

Der LBV hat den Kurs "Artenkenntnis Bronze" entwickelt und in Muhr am See an der LBV-Umweltstation erstmals durchgeführt. Eine Mischung aus Theorie und Praxis, die ganz trocken beim Urvogel Archaeopteryx vor 150 Millionen Jahren beginnt und am Altmühlsee mit zwei Nachtreihern, die über die beglückte Teilnehmergruppe segeln, endet. "Basti" Amler ist zufrieden mit der Feuerprobe, zu der im Sommer noch ein fünfter Tag am Ismaninger Speichersee hinzukommen wird: "Wir haben die Grundlagen der Vogelbeobachtung vermittelt und fast 100 Vogelarten bei unseren Exkursionen bestimmt." Der 25-Jährige hofft, dass die frisch ausgebildeten Artenkennerinnen und –kenner ihr neues Wissen auch weitergeben werden: "Das funktioniert am besten mit Begeisterung, denn die steckt an.“

Der LBV will Vogelbeobachtung salonfähig machen

Ob der neue LBV-Vogelartenkenntniskurs "Bronze" ein Erfolgsmodell ist, mag Sebastian Amler selbst nicht beurteilen. "Vogelbeobachtung ist es auf jeden Fall", sagt er und räumt die entliehenen Ferngläser wieder in die LBV-Hütte am Altmühlsee. "Wir hoffen, dass die Menschen, die mehr über die Arten wissen, sich auch für ihren Schutz einsetzen", fügt er hinzu. Das sei einer von vielen Mosaiksteinen der Umweltarbeit des LBV in Bayern.

Im kommenden Jahr will der LBV den Bronze-Kurs Artenkenntnis in allen Regierungsbezirken anbieten. Auch die Stufen Silber und Gold sind in Planung. Sebastian Amler wünscht sich wieder begeisterungsfähige Teilnehmer jeden Alters, egal ob mit oder ohne Vorwissen. Er möchte, dass es bei uns wie in Großbritannien normal wird, im Gasthaus über den Flug der Mauersegler zu philosophieren, denn: "Vögel zu beobachten macht glücklich, ist kostenlos, immer und überall möglich und verbindet die Menschen."