Vom exotischen Liebling zum "Wegwerftier"

Lola Paltinger badet ihn gerne, ihren kleinen Petzie. Keine Katze, kein Hund, die Modedesignerin hält einen Leguan. Acht Jahre alt ist er, abgegeben von der Reptilienauffangstation in München. Jeden Morgen bereitet die Tierliebhaberin für ihren Petzie das Frühstück, der Leguan ist Vegetarier.

Reptilien als Haustier liegen - ähnlich wie Schlangen - im Trend. Man kann sie in Gartencentern oder bei Zooläden kaufen, manche bestellen sie auch im Internet oder bringen sie aus dem Ausland mit. Am Samstag fand eine Reptilienbörse in Augsburg statt, wo viele Tiere den Besitzer gewechselt haben.

Schuppiger Badegast

Lola Paltinger hat aber seit ihrer Kindheit ein Faible für Reptilien. Grüne Leguane kommen aus Mittelamerika. Petzie wird fachgerecht gehalten, er darf auch im Wohnzimmer umhergehen. Und weil Leguane eigentlich Wassertiere sind, darf er auch in die Badewanne.

Schon seit Jahren unterstützt die Designerin die Reptilienauffangstation in München. Ein Stockwerk höher, im Showroom ihrer Trachtenkollektion, hat sie ein zweites Tierzuhause geschaffen, für Koki, eine Bartagame.

"In der Reptilienstation sind einige Tiere, die sich in ihrer Gruppe nicht mehr verstanden haben und dann rausgenommen werden müssen." Lola Paltinger

Wenn Tiere "aus der Mode kommen"

Nicht alle Tierhalter kümmern sich fachgerecht um ihr Reptil oder sie verlieren sogar ganz das Interesse. Dann landen die Tiere in der Reptilienauffangstation. Sie rettet jedes Jahr über 1.200 Tiere und vermittelt sie weiter.

Der Stationsleiter sieht allem die Hochzüchtung kritisch, wie bei der gelben Agame Koki.

"Im Nu ist der Markt übersättigt und es ist eine ganz andere Variante modern. Also nicht mehr die gelben Tiere, sondern welche mit Orangestich. Die gelben sind dann übrig." Markus Baur

Etliche Schlangen werden oft nach nur wenigen Wochen oder Monaten zurückgegeben und auch Schildkröten scheinen nicht mehr "in" zu sein, kritisiert Markus Baur.

Überfüllt mit "Wegwerftieren"

Baur erzählt, dass praktisch täglich Anfragen eingehen, ob die Station Tiere aufnehmen könne. "Wir müssen die meisten ablehnen, weil wir voll sind." 500 Quadratmeter sind nur für Wasserschildkröten eingerichtet - "Wegwerftiere", wie Baur bedauernd sagt.

Lola Paltinger und ihre Familie jedenfalls lieben ihre Reptilien. Sie wollen sich auch weiterhin für das Tierwohl einsetzen.