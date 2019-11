Vom Baum zum Stift – Faber-Castell produziert klimaneutral

Geschäfte stagnieren aktuell

Weltweit beschäftigt der Schreibwarenhersteller an die 8.000 Menschen. Faber-Castell hat Produktionsstätten in neun Ländern, Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern und in 120 Ländern Handelsvertretungen. 40 Prozent des Umsatzes macht Faber-Castell in Lateinamerika, etwa 35 Prozent in Europa und nur ein Viertel in Asien. Deswegen versucht Daniel Rogger den Markt in China auszubauen.

Nachdem der Modetrend "Ausmalbücher für Erwachsene" dem Unternehmen einen Rekord-Umsatz von 667 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/17 bescherte, sank der Umsatz im Jahr darauf auf 617 Millionen. 2018/19 sei man wieder "leicht gewachsen, währungsbereinigt zumindest“, so Sandra Suppa, Pressesprecherin von Faber-Castell.