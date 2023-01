Vom Backen und Schneeräumen: Die älteste Bäckerei Deutschlands

Morgens halb vier in der Backstube: Stefan Krauß knetet Hefeteig - von Müdigkeit keine Spur. Wer zwei mal pro Tag jeweils vier Stunden schläft und hauptsächlich nachts arbeitet, der muss das lieben. Und das tut Stefan Krauß offenbar. Er schwärmt von seiner Arbeit. "Die Gerüche, der Geschmack in der Bäckerei, wir stellen etwas Kreatives her - es ist Faszination."

Nirgends wird schon so lange gebacken wie hier: 450 Jahre Familientradition liegen auf seinen Schultern. Die Bäckerei in Kemnath in der Oberpfalz ist nachweislich die älteste in ganz Deutschland. 1573 ging es hier los, seitdem gibt es immer einen Bäckermeister in der Familie. Stefan Krauß sieht die Tradition als Ehre, die es fortzuführen gilt.

Berühmt für üppige Nusszöpfe

Bekannt ist er jetzt im Winter vor allem für eine Spezialität: Nusszöpfe. Sie sind besonders groß und üppig befüllt - eingerollt, dann geschnitten und geflochten, so wandern sie Blech für Blech in den Ofen und werden danach bis in die Schweiz verschickt.

Täglich geht es nachts um 1 Uhr in der Backstube los, 1.500 Semmeln und bis zu 300 Brote produziert das Team Tag für Tag aus regionalen Rohstoffen.

Asphaltieren, Rasenmähen und Bäume fällen

Die Unternehmensführung allein ist Stefan Krauß anscheinend nicht genug. Mittags, nachdem er geschlafen hat, warten weitere Jobs auf ihn. Er arbeitet im Sommer in der Firma das Bruders mit: fällt Bäume, mäht Rasen, schneidet Hecken. Zudem hilft er in einer Baufirma beim Asphaltieren aus. Nebenbei schreibt er Bücher über seine Leidenschaft: historische Kutschen und Hochräder. Alles, was Räder hat, hat es ihm angetan.

Schneeräumen statt Backen

Im Winter hat er noch eine Spezialaufgabe mit einem Minilader, als Mitarbeiter des Kemnather Bauhofs. Der kleine Trecker steht direkt neben der Backstube in der Garage. "Die haben um 3 Uhr schon angerufen, dass wir dann loslegen müssen - wir müssen jetzt dann noch Schneeräumen, weil's auch nachts bisschen geschneit hat."

Das erzählt er beim Brezeln-Drehen, blickt dann kurz zur Uhr wischt sich die Hände an der Schürze ab, schlüpft in einen dicken Pulver und steigt in der Garage. Hier steht der kleine Minilader mit der Aufschrift "Winterdienst". Wenn es schneit oder glatt ist, ist er ab 6 Uhr für die Gehsteige im Stadtkern von Kemnath zuständig. Statt zu backen, wird dann geräumt.