Vom Aussterben bedroht: Seltene Pflanze im Aischgrund entdeckt

Eine bayernweit vom Aussterben bedrohte Pflanze ist in einem Teich im Aischgrund bei Hammerbach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gefunden worden. Der Teichspezialist Thomas Franke, der im Auftrag der Regierung von Mittelfranken Naturschutzteiche untersucht, hat den "Quirl-Tännel" zufällig entdeckt, teilte das zuständige Landratsamt mit.

Zuletzt vor 40 Jahren nachgewiesen

Die zwanzig Zentimeter kleine Pflanze wächst demnach in Bayern aktuell nur in zwei Teichen – beide im Aischgrund. Zuletzt sei der Tännel vor 40 Jahren in diesem Teich nachgewiesen worden. Deshalb wurde dem Landratsamt zufolge im vergangenen Jahr beschlossen, den Teich zu entschlammen, um dem Tännel wieder guten Nährboden zu bieten.

Hammerbacher Beispiel soll Schule machen

Unter der obersten, nur wenige Zentimeter dicken Schlammschicht, befand sich toniger Teichboden, das perfekte Keimbett für den quirligen Tännel. Da dessen Samen nur auf Teichböden ohne Schlammauflage keimten, sei der Tännel nach so langer Zeit in diesem Jahr buchstäblich wieder aufgetaucht. Die positive Erfahrung mit dem Hammerbacher Teich soll bei künftigen Pflegemaßnahmen in anderen Weihern des Landkreises Erlangen-Höchstadt als eine wichtige Grundlage dienen.