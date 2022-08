Vom Atlantik auf den Main: Segeljacht ankert in Schweinfurt

Der Main ist Unterfrankens Lebensader. Er ist nicht nur Verkehrsweg für Frachter und Flusskreuzfahrtschiffe, sondern auch Tummelplatz für Ruderer, Paddler oder Motorjacht-Fans. In vielen Orten entlang des Mains gibt es Anlegeplätze, zum Beispiel in Schweinfurt. Beim Spaziergang an der Gutermann-Promenade fällt dort eine grüne Segeljacht ins Auge. Auf ihr lebt ein Jacht-Kapitän, den es vom Atlantik nach Schweinfurt verschlagen hat.

Was den Berliner nach Schweinfurt geführt hat

Vollbart, fast schulterlange graue Haare und ein Lächeln im Gesicht. So sitzt Uwe Köllner am Steuermannplatz seiner "Esmeralda". Die Segeljacht ist zehn Meter lang und grün angepinselt. Den 59-jährigen Kapitän der "Esmeralda" hat die Liebe nach Schweinfurt gebracht. Und zwar, als er auf einem Segeltörn vor Portugal und Spanien war. "Ich habe eine Frau aus Schweinfurt kennengelernt und die meinte irgendwann mal, dass es hier schön wäre und dann bin ich mal hierher gefahren", sagt Köllner mit einem Schmunzeln.

Langer Weg vom Atlantik nach Schweinfurt

Über den Golf von Biskaya, an Frankreich vorbei nach Holland und dann den Rhein und den Main hinauf. So ist Uwe Köllner mit seiner Jacht nach Schweinfurt gekommen. Seinen Segelmast musste er für die Binnenreise durch Deutschland allerdings umlegen, weil er sonst unter den Brücken nicht durchgekommen wäre.

Leben auf engstem Raum

Uwe Köllner ist gelernter Kfz-Mechaniker und Energieanlage-Elektroniker. Hier am Main arbeitet der Berliner Seebär normalerweise im Fahrdienst eines Wohlfahrtverbandes. Im Augenblick ist er jedoch krankgeschrieben.

Und seine Liebe hält bis heute. Er selbst lebt aber nicht bei seiner Freundin, sondern lieber weiter auf seiner Jacht. Mit Koje und kleiner Kombüse. Mit Heizöl heizt er einen kleinen Ofen, wenn es kalt wird. Auch eine Dusche hat er an Bord, allerdings an der frischen Luft: "Ab Herbst, wenn der Ofen an ist, habe ich dann auch warmes Wasser", sagt er.

"Umzug" im Winter

Im Herbst muss Uwe Köllner mit seiner "Esmeralda" Schweinfurt verlassen. Den Winter über darf er nämlich nicht an der Gutermann-Promenade liegen. Dann muss er den Main bis Erlenbach runterschippern und im dortigen Hafenbecken ankern. Er lebe gerne in der Natur und ihm fehle auch nichts, sagt er.

Uwe Köllner würde sich gerne wieder den Wind auf dem großen weiten Meer um die Nase wehen lassen. Aber dann könnte er seine Freundin in Schweinfurt längere Zeit nicht sehen.

Schon zweimal über den Atlantik gesegelt

Zweimal ist er schon über den Atlantik gesegelt. Bis in die Karibik sei er schon gekommen und über die Azoren zurück. Die europäischen Gewässer kenne er, auch den Golf der Biskaya habe er schon viermal überquert und auch Madeira und die kanarischen und kapverdischen Inseln vor Afrika habe er bereits nur mit der Kraft des Windes erreicht.

Den Main ab und zu mal mit Motorkraft rauf und runterfahren, das ist ihm allerdings zu langweilig. Der Main ist halt kein Meer. Und wenn er in seiner Koje liegt und die Wellen an die Bordwand schlagen, dann kann er sich ja dort hinträumen.