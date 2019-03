Vom Abfallprodukt zur Delikatesse: Hopfenspargel-Saison beginnt

Schwierige Ernte rechtfertigt hohen Preis

Die Ernte des Hopfenspargels ist aber eine ziemliche Plackerei. Jeden seiner 2.000 Hopfenstöcke muss Konrad Bogenrieder ausgraben, die kleinen Sprossen einzeln abknicken. Gut eine Stunde braucht er so für ein Kilo Sprossen - das macht sie so teuer.

Besondere Rezepte für das besondere Gemüse

Den gerade frisch geernteten Hopfenspargel bringt Konrad Bogenrieder dann nach Rohr in Niederbayern. Seit Jahren serviert dort Jakob Sixt Gerichte mit der Hollerdauer Spezialität. Jedes Jahr lässt er sich was Neues einfallen - die Sprossen mit ihrem leicht nussigen Geschmack passen als Beilage zu vielen Gerichten. In diesem Jahr hat er sich diese Kombination ausgedacht: Hopfenspargel auf Blutwurst-Spiegel mit Kohlrabi-Carpaccio. Der Tipp vom Koch: den Hopfenspargel kurz blanchieren, am besten in einem Bier-Hopfen-Sud.

Hopfenspargel ist gesund

Der Hopfenspargel ist außerdem ziemlich gesund: Seine Inhaltsstoffe wirken beruhigend, helfen gegen Schlafstörungen und sind offenbar krebshemmend. Vor allem aber - er schmeckt! Am besten möglichst natürlich zubereitet und wenig gewürzt. Die Hopfenspargelzeit dauert nur gut zwei Wochen - dann kommen die Triebe ans Licht und sie werden bitter und ungenießbar.