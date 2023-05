Vom 40-Tonner bis zum Falschparker: Abschleppdienst im Einsatz

Abschleppdienst begegnet auch Angehörigen von Unfalltoten

So glimpflich läuft die Arbeit nicht immer ab. Abschleppdienste kommen auch bei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz. "Ich habe schon viele Schicksalsschläge gesehen", sagt Lerner auf dem Weg zum nächsten Falschparker. Angehörige, deren Partner oder Verwandte bei einem Unfall gestorben sind – auch ihnen begegnet Lerner bei seiner Arbeit. Früher haben ihn die Bilder von den Unfallstellen schlecht schlafen lassen, über die Jahre habe sich das aber gebessert, erzählt er.

Am nächsten Einsatzort wird Lerner schon von Bauarbeitern erwartet. Sie sollen das Pflaster auf einem Parkplatz aufreißen, deswegen gilt an dieser Stelle seit dem Morgen ein einwöchiges Halteverbot. Teile des Pflasters haben die Arbeiter bereits entfernt, da nun aber ein Kompaktklassewagen im Weg steht, gab es einen Anruf bei der Polizei. Die hat den Abschleppdienst beauftragt. Lerner macht Fotos von bereits vorhandenen Schäden am Auto, sodass diese später nicht ihm angelastet werden können. Dann braucht es volle Konzentration: Per Hand steuert Lerner den Kran nur wenige Zentimeter zentral über das Autodach. Anschließend hängt er hier die Gurte ein, die er zuvor an den Felgen montiert hat, und hievt den Wagen langsam auf die Lagefläche.

Lerner: "Der Großteil ist schon froh, dass es uns gibt."

Bei aller Vorsicht weiß Lerner auch: "Wir können die Straße hier nicht ewig blockieren. Also wir müssen hier schon zügig vorankommen." Kaum ausgesprochen, bringt auch schon ein hupender Verkehrsteilnehmer seine Ungeduld zum Ausdruck. Lerner bringt den Wagen nun zur Kfz-Verwahrstelle der Polizei. Die Gesamtkosten für die Verursacher liegen in der Regel über 300 Euro. Auch wenn sich Falschparker über die Abschleppaktion wohl eher nicht freuen – sie machen nur einen Teil der Arbeit aus, hinzu kommen Pannen- und Unfallhilfe. "Der Großteil ist schon froh, dass es uns gibt", sagt Lerner. Er weiß die Dankbarkeit der Kunden zu schätzen: "Deswegen macht auch der Beruf so Spaß."

Zurück auf der Landstraße im Landkreis Dachau. Daniel Eichenseher und seine Kollegen müssen den umgestürzten LKW leicht aufbocken. So können sie die dicken Gurte unter dem 40-Tonner hindurchführen. An denen ziehen anschließend zwei Krans und richten den LKW so langsam wieder auf. Mit einem kleinen Rumms landet das Fahrzeug wieder auf allen vier Rädern. "Die Dieseltanks sind dicht. Motoröl ist nicht ausgelaufen", sagt Eichenseher - kein Umweltschaden also. Bis auf Windschutzscheibe und Spiegel ist der LKW auch sonst größtenteils intakt.

So teuer ist die Bergung eines LKW

Noch steht das Fahrzeug aber weiter halb im Graben. An drei Achsen – vorne, hinten und in der Mitte – werden wiederum dicke Gurte und Kettenvorrichtungen befestigt. Die Kräne heben den LKW final auf die Straße. Für die letzte Aktion braucht es Vertrauen: Die auf der Unterseite des LKWs befestigten Bergegurte müssen vor dem Absetzen noch entfernt werden. Ein Mitarbeiter kriecht unter den schwebenden 40-Tonner und erledigt die Aufgabe.

Der LKW steht wieder auf sicherem Terrain. Nun heißt es: Letzte Scherben zusammenkehren, Sattelzug und Aufleger separat abschleppen, dann ist es geschafft. Daniel Eichenseher und sein Team waren dafür rund zwölf Stunden im Einsatz. Insgesamt wird diese Bergung zwischen 20.000 und 30.000 Euro kosten, vermutet der Betriebsleiter. Viel Geld, aber der LKW habe seiner Schätzung nach auch noch einen Zeitwert von 60.000 bis 70.000 Euro. Der Kunde – die betroffene Spedition – ist zufrieden. "Alles perfekt. Das geht runter wie Butter", sagt Eichenseher kurz vor Feierabend.