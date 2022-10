Vom 130 Kilo-Mann zum Triathleten beim Ironman auf Hawaii

Am Samstag (8.10.) schlagen bei allen Triathleten und Triathlonfans die Herzen höher: Auf Hawaii starten die Ironman-Weltmeisterschaften der Männer. Und das ist die Herausforderung: An einem Stück 3,8 Kilometer im Meer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch 42,195 Kilometer, also die Marathondistanz, laufen. Einer der Teilnehmer ist Lukas Bieber aus Unterebersbach im Landkreis Rhön-Grabfeld. Vor ein paar Jahren war er noch ein klassischer Couch-Potato mit jeder Menge Kilos auf den Rippen.

Gewichtsverlust durch Ernährungsumstellung

Zu Spitzenzeiten brachte der 29-Jährige 130 Kilo auf die Waage. Seine Einstellung war, dass Bewegung nur Gift für den Körper sein könne. Abgenommen hat Lukas Bieber allerdings nicht mit Sport. Er hat seine Ernährung umgestellt. Die Liebe zur Bewegung hat er erst gefunden, als er seiner laufbegeisterten Freundin ein Startticket für den Hamburg-Marathon schenkte – und da machte er selbst gleich mit, ohne viel Training davor. Er hatte gerade mal 150 Laufkilometer absolviert, kam aber nach drei Stunden und 45 Minuten ins Ziel. Und weil das Laufen so gut lief, wollte er mehr. Allerdings wollte er nicht nur Laufen, sondern das mit anderen Sportarten kombinieren. Da entdeckte er Triathlon für sich.

Anmeldung für Challenge Roth – aber noch ohne Fahrrad

Den Entschluss für seine erste Triathlon-Teilnahme auf der Langdistanz fällte Lukas Bieber spontan. Allerdings gab es da noch ein Problem: "In meinem Fall war es so, dass ich bis Ende 2018 überhaupt kein Rennrad hatte, dann aber schon die Anmeldung für die Challenge Roth 2019 und dann ist mir irgendwann eingefallen: Mensch, für den Triathlon brauchst Du ja ein Fahrrad und dann habe ich mir Ende des Jahres ein Rad gekauft," sagt Lukas Bieber und lächelt.

Triathlon-Kraulschwimmstil über Youtube-Videos gelernt

Große Schwimmerfahrung hatte Lukas Bieber auch nicht. Er musste zudem gleich lange Distanzen trainieren. Und sein Schwimmstil war auch bislang nicht direkt auf Geschwindigkeit angelegt. "Also das war so das klassische Oma-Brustschwimmen, also Kopf aus dem Wasser und wirklich überhaupt nicht sportlich", erzählt Bieber. Mit Youtube-Videos hat er sich das Kraulen schließlich selbst beigebracht: "Hat natürlich eine Weile gedauert, ist auch noch immer meine Zitterdisziplin, aber es wird besser und läuft ganz gut mittlerweile."

Familie vom Wandel begeistert

Die Mutter von Lukas, Silvia Bieber, unterstützt ihren Sohn, wo sie kann. Seine Entwicklung macht sie sehr stolz und lässt sie auch staunen: "In dieser relativ kurzen Zeit, so viel abzunehmen und dann so einen Trainingsstand herzustellen – das erfordert sehr viel Mühe, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Disziplin," sagt sie.

Ankommen und Spaß haben ist das größte Ziel von Lukas Bieber. Er werde bestimmt nicht um die Weltmeistertitel mitkämpfen. "Überhaupt dabei zu sein, ist schon der Ritterschlag," findet der 29-Jährige.