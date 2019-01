Vollsperrung wegen Lastwagenbrand auf Sinzinger Autobahnbrücke

Ein brennender Lastwagen auf der Sinzinger Autobahnbrücke bei Regensburg hat am Freitag Morgen zu einer Sperre der A3 in beide Richtungen geführt. Der ungarische Autotransporter mit acht Autos auf der Ladefläche war gegen 7.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Inzwischen ist die Fahrspur Richtung Nürnberg wieder frei.

Stau im Berufsverkehr

Die Folgen der Sperre sind Stau und starke Einschränkungen im Berufsverkehr. Die über 900 Meter lange Brücke über die Donau ist eine wichtige Verbindung nach Regensburg. Über ihr stand eine große Rauchsäule. Feuerwehr und Bergungsunternehmen sind im Einsatz und bitten um eine Rettungsgasse. Der Verkehr in Richtung Regensburg wird auf die U57 ausgeleitet.

Der Lastwagen steht auf der Fahrspur Richtung Regensburg. Für die Löscharbeiten war aber auch die Gegenspur Richtung Nürnberg vorübergehend gesperrt. Außerdem sind laut Polizei durch eine Verpuffung Teile vom LKW weggeschleudert worden.

Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Die Ursache ist noch unklar. Die Bergung und die Reinigungsarbeiten werden sich noch länger hinziehen. Außerdem müssen Brücke, Fahrbahnbelag und Leitplanke auf Schäden überprüft werden, weil es laut Polizei "massiv gebrannt" hat.