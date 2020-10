Vollsperrung und zwei Verkehrsunfälle auf der A3

Ein Unfall mit mehreren Pkw führte zu einer Vollsperrung der A3. Laut Polizeibericht war ein VW gegen 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff in Fahrtrichtung Frankfurt mit offenbar hoher Geschwindigkeit rechts gegen die Außenleitplanke geprallt. Ein BMW prallte daraufhin in den Wagen, als er zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Drei weitere Fahrzeuge wurden unmittelbar danach durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die beiden Insassen des VW erlitten bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Folgeunfall auf der A3 bei Weibersbrunn

Gegen 22:10 Uhr wurde dann ein weiterer Verkehrsunfall zwischen der Rastanlage Spessart und der Anschlussstelle Weibersbrunn gemeldet – ebenfalls in Fahrtrichtung Frankfurt. Hier war ein Pkw unter einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt.